Real Madrid'in eski oyuncusu Dani Ceballos, dün pazar günü İspanya La Liga'da oynanan Real Madrid-Malaga maçında herkesi şaşırttı.

Geleceğiyle ilgili bir karar beklerken Santiago Bernabéu Stadı'nda hazır bulunan 30 yaşındaki Ceballos, eski takım arkadaşlarının Malaga karşısındaki galibiyetinin keyfini çıkardı ve orta saha oyuncusu maçı VIP localardan birinden takip etti.

"As" gazetesine göre, transfer döneminin kapanmasına 24 saatten az bir süre kala Real Betis'e dönüş onun başlıca hedefi.

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Real Madrid, Malaga karşısında 4-0'lık rahat bir galibiyet elde etti ve taraftarlar, Bernabéu Stadı'na dönme fırsatını kaçırmak istemeyen Ceballos ile yeniden bir araya geldi.

Mbappé'nin golünden sonra kamera, Real Madrid'in eski oyuncusunun oturduğu VIP locaya odaklandı.

Bir sonraki durağı henüz belli olmayan oyuncu, kendi kulübü Real Betis'e dönmeye çalışarak şu anda başkentte tek başına antrenman yapıyor.

Transfer döneminin kapanmasının yaklaşmasıyla birlikte Ceballos'un geleceği belirsizliğini koruyor. Oyuncu, 2017 yılında Real Madrid'e gitmek üzere ayrıldığı yeşil-beyazlı takıma dönmek istiyor.

Yönetimin son hamleleri, Ceballos'un dönüşünün her zamankinden daha yakın olduğuna işaret ediyor. Ancak zaman daralıyor ve transfer henüz tamamlanmadı.

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Yaz başında Ceballos, hem mali hem de sportif açıdan son derece cazip olan Ajax'ın ilgi çekici teklifini reddetti. Geleceğinin yalnızca Real Betis'te olduğunu, başka hiçbir yerde olmadığını düşünüyor.

Endülüs kulübündeki oyuncu tescil sorunu, transferin tamamlanmasının önündeki başlıca engel olarak görülüyor.