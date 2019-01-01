Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması: Görüşme olmadı

Rize ekibi, resmi sitesinden yayınladığı basın bülteninde Vedat Muriqi hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan Vedat Muriqi için çeşitli transfer söylentileri dolaşıyor.

Adı ile de anılan Muriqi hakkında, Rizespor kulübünden transfer dedikodularını yalanlayan bir açıklama yayınlandı.

Çaykur Rizespor'un resmi internet sitesinden yayınlanan basın bildirisine göre, Vedat Muriqi için herhangi bir kulüple görüşme yapılmadı.

Bildirinin tamamı aşşağıdaki ifadelerden oluştu:

"Sözleşmeli futbolcumuz Vedat Muriç hakkında günlerdir bazı yayın organlarında yer alan asılsız transfer haberlerinin gerçekle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır."

"Sezonun sonuna yaklaşıldığı ve her puanın büyük önem taşıdığı bir süreçte sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan futbolcumuz Vedat Muriç için hiçbir kulüple görüşme yapılmamış olup kendisiyle uzun yıllar çalışma düşünce ve arzumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır."

Kosovalı golcü, bu sezon Rizespor forması ile çıktığı 29 maçta 13 gol ve 7 asist üretti.