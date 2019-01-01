Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi için 7 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminden düşmeyen Vedat Muriqi'ye Galatasaray'ın da talip olmasıyla oyuncunun fiyatı yükselişe geçti.

'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, 'ın da transfer listesine girmeyi başardı. Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Rizespor yönetimi, Muriqi için 2.5 milyon euro teklif eden Galatasaray’dan 7 milyon euro istedi.

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Bu fiyat artışında, Süper Lig'in en büyük takımlarından ikisinin de oyuncuyu istemesi önemli bir rol oynadı.

İddialara göre Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Galatasaray yöneticilerine, “Yönetim kurulumuz Muriqi’nin fiyatını 7 milyon Euro (45.8 milyon TL) olarak belirledi." cevabını verdi. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin bu fiyatı yüksek bulduğu ve Kosovalı futbolcu için en fazla 3 milyon euro ödemeyi düşündüğü belirtildi.