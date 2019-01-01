Çaykur Rizespor, Nill De Pauw'u transfer etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, Belçikalı oyuncu Nill De Pauw'u kadrosuna kattığını açıkladı.

ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferlerine devam ediyor.

Karadeniz temsilcisi, son 2 sezonu Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de geçiren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

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Çaykur Rizespor’umuz Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Nill De Pauw’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz.



Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Geçtiğimiz sezon Zulte Waregem formasıyla 38 resmi maça çıkan De Pauw, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.