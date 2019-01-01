Çaykur Rizespor Joseph Attamah'ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Joseph Attamah’ı kiralık olarak transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Başakşehir ile anlaşma sağlanmasının ardından Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferinin gerçekleştiği belirtildi.

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Açıklamada, "Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Attamah, sözleşme imzalamasının ardından ligin ilk haftasında oynanacak maçının kafilesinde yer aldı.