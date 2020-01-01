Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes'i kiraladı

Trabzonspor’un kiralık sözleşmesini feshettiği Ivanildo Fernandes, Çaykur Rizespor’a imza attı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, bonservisi Sporting’de bulunan eski Trabzonsporlu Ivanildo Fernandes’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada “Çaykur Rizespor’umuz ’in Sporting CP takımından Ivanildo Fernandes ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. 23 yaşındaki defans oyuncusu Ivanildo Fernandes’e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

’un sezon başında kiralayıp bugün sözleşmesini feshettiği Fernandes, bordo mavili formayla 10 maça çıkıp 1 gol atmıştı.