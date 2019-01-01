Çaykur Rizespor hücum hattını güçlendirdi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sırp golcü Marko Scepovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ve 'u mağlup ederek Süper Lig'in 2019-20 sezonuna 2'de 2 ile başlayan Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Karadeniz temsilcisi, Sırp oyuncu Marko Scepovic'i renklerine bağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehervar'da forma giyen Marko Scepovic'i transfer etmiştir. Santrfor mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Sırp milli oyuncu kulüp başkanımız Hasan Kartal ve başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın İstanbul'da katıldığı imza töreniyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Sırp oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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Geçtiğimiz sezon MOL Fehervar formasıyla 46 resmi maça çıkan Scepovic, 12 gol kaydetti.

Sırp oyuncu bu sezon ise Macar ekibin formasını giydiği 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.