Çaykur Rizespor, Dimitrios Chatziisaias'ı kadrosuna kattı
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Caykur Rizespor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak Yunanistan'ın PAOK formasını giyen Dimitrios Chatziisaias'ı transfer etti.
Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Yunan oyuncuyula üç yıllık sözleşme imzalaandığı ifade edildi:
📝 @PAOK_FC takımıyla, Dimitrios Chatziisaias transferi konusunda anlaşmaya varıldı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 26 Temmuz 2019
🇬🇷 Dimitrios Chatziisaias ile kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı 🙌
💚 💙 Rizespor ailesine hoş geldin! 💚 💙
👉 https://t.co/dMu8rdcxtw
#WelcomeDimitriosChatziisaias pic.twitter.com/Fw9fp1GmZT
Dimitrios Chatziisaias, 2018/2019 sezonunda 35 maça çıktı ve 3 asist yaptı.