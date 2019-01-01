Süper Lig

Çaykur Rizespor, Dimitrios Chatziisaias'ı kadrosuna kattı

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Caykur Rizespor
Karadeniz ekibi, son olarak PAOK'ta forma giyen Yunan oyuncuyu renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, son olarak Yunanistan'ın PAOK formasını giyen Dimitrios Chatziisaias'ı transfer etti.

Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Yunan oyuncuyula üç yıllık sözleşme imzalaandığı ifade edildi:

Dimitrios Chatziisaias, 2018/2019 sezonunda 35 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

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