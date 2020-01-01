Çaykur Rizespor, Baiano'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fabricio Santos De Jesus'u (Baiano) 3 yıllığına kadrosuna kattığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Baiano ile 3 sezonluk anlaşmaya varıldığı, Ligi ekibi Maritimo ile de anlaşılarak transferin geçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "Baiano geçtiğimiz sezon ’nde kiralık olarak forma giymiştir. Fabricio Baiano'nun kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 1944 dakika görev almıştı.