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Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe'yu resmen kadrosuna kattı

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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna katmak isteyen Çaykur Rizespor, bu transferde mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibi, Faslı futbolcuyu yıl sonuna kadar kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

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"Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı. 

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a ayrıca teşekkür ederiz. 

Aatif Chahechouhe’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

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