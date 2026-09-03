Resmi kanallarında yayımladığı bir açıklamayla Catania, lig ve İtalya Kupası'nda art arda alınan üç yenilgiye rağmen teknik direktör Emilio Longo'ya olan güvenini kamuoyu önünde yinelemek istedi: "Emilio Longo, kulübün ve kulüp sahipliğinin tam güvenine sahip. Grella ve Varrà, bu net ve güçlü mesajı hocaya, ekibine ve takıma iletti. Teknik adamla birlikte içinde bulunulan sportif durum analiz edildi ve buna kararlı, derhal bir yön değişikliğiyle karşılık verilmesi gerektiği vurgulandı".





Etna ekibi sezona çok kötü başladı; ligde Inter Under 23 ve Monopoli'ye karşı iki yenilgi aldı, dün akşam da Serie C İtalya Kupası'nda sahasında Savoia'ya ağır bir şekilde mağlup oldu. Oysa ekip geçen sezon play-off yarı finallerine kadar yükselmişti.