Neymar, Barcelona yerine Real Madrid forması giyseydi ne olurdu? Bu hayali sorunun cevabını, Valdebebas'ın duvarları arasından gelen çarpıcı bir tanıklık ortaya çıkardı.

Kimsenin beklemediği bir itirafta, Real Madrid Castilla'nın altın kuşağının bir ferdi, Brezilyalı yıldızın kendisi Brezilya'ya dönmeye karar vermeden önce Real'in bir oyuncusu olmaya bir adım kadar yakın olduğunu ifşa etti.

Castilla'nın kalbinden bir tanıklık

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Dibba Al-Hisn'in oyuncusu ve Morata, Carvajal ile Sarabia'nın yanında Castilla'nın altın çağının en önemli yıldızlarından biri olan Álex Fernández, YouTube'daki "El After de Post United" podcast'inin son konuğuydu.

Castilla'da karşılaştığı ve daha sonra büyük rakip kulüplerde yıldıza dönüşen oyuncular sorulduğunda ise cevabı herkesi şaşırttı.

Fernández şunları söyledi: "Size söylesem inanmazdınız. Neymar bizimle performans testlerine katılmaya geldi. Pablo Sarabia, Dani Carvajal ve başkaları oradaydı. Burada iki ya da üç hafta kaldı."

Şunu ekledi: "Doğru, bugün tanıdığımız Neymar, o dünya yıldızı değildi ama yeteneğinden izler görebiliyordunuz."

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Dönüş kararı: Brezilya'dan

Fernández, Neymar'ın takıma uluslararası bir turnuvada eşlik etmesinin planlandığını, ancak her şeyin aniden değiştiğini açıkladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bizimle uluslararası bir turnuvaya gelecekti. Üç hafta sonra bize dediler ki: Hayır, hayır, Brezilya'da kalmaya karar verdi. Tabii ki o yaşta hiçbir şey hakkında açıklama istemezsiniz."

Kararın, yeteneğine sıkı sıkıya bağlı olan Real Madrid yönetiminden değil, oyuncunun kendisinden ve çevresinden geldiğini açıkladı.

Şunu ekledi: "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama zamanın çok erken olduğunu söyledi. Real Madrid'in onu istediğini hatırlıyorum ama genç adam Brezilya'ya dönmeye karar verdi."

Asıl yıldız Sarabia'ydı

Álex Fernández sözlerini, o kuşaktaki yeteneklerin büyüklüğünü yansıtan dikkat çekici bir gözlemle noktaladı: "O kuşaktaki en iyi oyuncu Pablo Sarabia'ydı. Her konuda farkı yaratan oydu, Neymar geldiğinde bile."