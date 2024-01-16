Casillas, Lionel Messi'nin FIFA Yılın En İyi Oyuncusu seçilmesiyle alay etti

Real Madrid'in eski kalecisi Iker Casillas, FIFA Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü alan Lionel Messi ile alay etti.

Messi, FIFA The Best ödülünün sahibi oldu

Ancak Casillas'ı ikna edemedi

Eski kaleci, Arjantinliye sosyal medyada gönderme yaptı

NE OLDU? Bu yıl sekizinci Ballon d'Or'unu evine götüren Lionel Messi, FIFA Yılın En İyi Oyuncusu ödülünde de Erling Haaland'ı geride bırakıp zafer kazandı. Ancak Arjantinli yıldızın bu başarısı Real Madrid'in eski kalecisi Iker Casillas'ı ikna edemedi.

NE SÖYLENDİ? Sosyal medya hesabunda bir paylaşım yapan Iker Casillas şunları söyledi: "Güzel ödüller yaratıyorsunuz ve adil davranmayarak ödülü elimizden alıyorsunuz. Bu daha çok bir şakaya benziyor. Her neyse iyi geceler."

BÜYÜK RESİM: Iker Casillas daha önce yaptığı açıklamalarında futbolda tüm zamanların en iyi oyuncusunun Cristiano Ronaldo olduğunu söylemişti. Bu nedenle Lionel Messi yorumu bir sürpriz değil.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, 1 Şubat'ta Al Nassr ile Inter Miami'nin mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu belki de futbolun iki büyük yıldızının son dansı olacak.