Casertana, resmi açıklama: Vinicio Espinal yeni teknik direktör oldu









Giana Erminio’da, takımı Serie A A Grubu’nda play-off’lara taşıyan başarılı sezonun ardından, teknik direktör Vinicio Espinal şimdi yeni bir maceraya atılıyor. Casertana’ya transferiyle ilgili resmi açıklama şu şekildedir:



“Casertana FC, bugün itibarıyla kırmızı-mavi takımın baş antrenörlüğü görevine atanan Vinicio Edwards Espinal Marte’yi aramıza hoş geldin diyor.





1982 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde doğan Espinal, çok genç yaşta İtalya’ya geldi ve Atalanta’nın altyapısında yetişerek Serie A sahnesine çıkan ilk Dominikli oyuncu oldu. 2021 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Espinal, ertesi sezon Lazio’nun Primavera takımında Alessandro Calori’nin yardımcılığını üstlendi. Ardından Ospitaletto, Folgore Caratese, Gozzano ve Real Calepina takımlarında görev yaptıktan sonra, Serie C’de Giana Erminio’nun teknik direktörlüğüne getirildi ve bu takımla play-off aşamasının iki turuna katılmayı başardı.





“Casertana gibi önemli bir takımı çalıştırabileceğim için mutluyum,” diyor Espinal. “Başkan ve teknik direktörle yaptığımız görüşme çok samimi ve içtendi; iyi iş çıkarma ve şehirde oluşan coşkuyu sürdürme arzusunu bizzat hissettim. Bir teknik direktör için, tıpkı bir futbolcu için olduğu gibi, böylesine önemli bir kulübe gelmek ve üstelik bu kulübün coşkusunun doruk noktasında olması, kendini ortaya koymak ve iyi iş çıkarmak için ek bir motivasyon kaynağıdır. A Grubu’ndan geliyorum, ancak futbolcu olarak güney takımlarının yer aldığı gruplarda da mücadele ettim. Her grubun kendine özgü özellikleri vardır, ancak bu, birinin diğerinden daha iyi olduğu anlamına gelmez. Elbette C Grubu’nda çok sayıda tarihi kulüp var; bu kulüplerin coşkulu taraftarları, maçı stadyumda izlemek ve takımlarını desteklemek için can atıyor.”