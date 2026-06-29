Casemiro: Japonya maçı sonrasında ağrım var… Yaralanmam ciddi değil

Brezilya’nın orta saha oyuncusu Casemiro, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Japonya karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak, ustaca bir kafa vuruşuyla beraberlik golünü attı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, İspanyol "Marca" gazetesinde yer alan açıklamalarında maçın son dakikaları hakkında şunları söyledi: "Zihinsel bir maçtı. Rakip takım çok geriye çekilmiş bir savunma düzeniyle oynadı, bize bir gol attıktan sonra da bu düzeni sürdürdü. Beş defans oyuncusundan oluşan arka hattında boşluklar yaratmaya çalışmalıydık. Ancak takımın, özellikle bu zihinsel yönü, sergilediği sakinlik ve sahip olduğumuz soğukkanlılık nedeniyle tebrik edilmeyi hak ettiğini düşünüyorum, çünkü fırsatın geleceğini biliyordum."

Casemiro, golünden bahsederken takım arkadaşlarının goldeki rolüne de değindi ve şöyle dedi: “Peki, bence tüm övgü takıma da ait, sadece bana değil, aynı zamanda Gabi’ye de; o, kafamla vurabilmem için oraya mükemmel bir pas attı. Bu yüzden bence gol attığımızda hepimiz atıyoruz, zorlandığımızda da hepimiz zorlanıyoruz.”

Şöyle devam etti: “Sakinlik derken, topla oynarken sabırlı olmayı kastediyorum… Asıl sakinlik budur: Topu bir yandan diğer yana dolaştırırken sabırlı olmak, rakibin dengesini bozmaya çalışmak, beş kişilik savunma hattını aşmaya çalışmak ve onları sarsmak. Ama tabii ki sahada bir duygu fırtınası yaşanıyor. Ama bence orada bunu başardık... Bazı anlarda bir gol daha atma fırsatımız oldu."

Ve şöyle devam etti: “Bence Vinícius bir fırsat yakaladı, ben de kafayla bir fırsat daha yakaladım. İleriye çıkmayı başardık ve Japonya’yı her an kendi ceza sahası içinde sıkıştırdık. Baskı kurmayı başardığımızı düşünüyorum. Ama sabır ve sakinlikten bahsettiğimde, işte bahsettiğim sabır budur.”

Casemiro, fiziksel durumu ve maç sırasında hissettiği ağrılar konusunda taraftarları rahatlatarak şöyle dedi: “Durumum kötü değil, sadece bağ kasımda biraz ağrı var, sanırım hafif bir kas krampı geçirdim. Ancak durum çok ciddi değildi. Sorduğunuz için teşekkür ederim.”

Deneyimli orta saha oyuncusu, Brezilya’nın 2002’den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçında geriye düşüp maçı çevirmesinin tarihsel önemini vurguladı ve bu neslin ayırt edici özellikleri hakkında şunları söyledi: "Bence futbol her seferinde daha da zorlaşıyor, özellikle Japonya milli takımı karşısında. Bu çok zor bir maç çünkü futbol dünyasında eskiden bahsettiğimiz o rakipler artık yok."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Bence artık herkes işleri karmaşıklaştırıyor ve herkes çok zorlu hale geldi. Ancak ben takımı takdir etmeyi seviyorum, özellikle de yedek olarak oyuna giren oyuncuları. Bugün Endrick, Martinelli ve Ryan, Ravinia’nın yerine oyuna girdi; Felipe iyi bir performans sergiledi, ardından Fabinho da oyuna girdi. Bence en önemli şey budur, yani takımı takdir etmek. Bu nedenle, bir oyuncu çıkıp başka bir oyuncu girdiğinde de performans seviyesi yüksek kalıyorsa, bence bu, şampiyonluklar kazanmak için en önemli şeydir.”