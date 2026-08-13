Inter Miami'nin Brezilyalı oyuncusu Casemiro, takım arkadaşı Arjantinli Lionel Messi'yi, babasının vefatından günler sonra övgüyle andı.

Messi, babasının vefatından yalnızca 4 gün sonra Inter Miami ile sahalara döndü. Amerikan takımının kaptanı, bu gecenin erken saatlerinde Lig Kupası müsabakaları kapsamında oynanan Club Leon karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya çıktı.

Messi'nin dönüşüne rağmen Inter Miami, turnuvadaki yolculuğuna devam edemedi; 3-2 mağlup olarak müsabakaya grup aşamasında veda etti.

Casemiro, Inter Miami'deki takım arkadaşı Lionel Messi'nin, bugün Leon'a karşı oynanan Lig Kupası maçında kendisini hazır hale getirdiği zaman yaptığı gibi şeylere bağlılık konusunda "bir örnek olduğunu" söyledi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre şöyle devam etti: "Örnek alınacak biri. Çok zor bir dönemden geçtiğinden eminim, ama yalnızca oyunculara değil, kulübe karşı da gösterdiği bağlılık inanılmazdı; hayatımda böylesini görmedim. Yapabileceğimiz tek şey, burada olduğu için ona teşekkür etmek."

Casemiro, bunun Messi'nin büyüklüğünün nedenlerinden biri olduğunu ve onun "tarihin en iyi oyuncularından, hatta en iyisi değilse bile" biri olduğunu vurguladı.

Arjantinli yıldız, babasının geçtiğimiz cumartesi günü vefatından bu yana Inter Miami'ye katılmamış olmasına rağmen maçın ikinci yarısında oynadı; bu, forvetin ailesiyle birlikte Arjantin'e gittiği gündü.

Casemiro sözlerini şöyle tamamladı: "Zor bir durum, özellikle de mağlup olunca, ama gelişmeye devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kazanmayı çok istediğim bir turnuvaydı ve sonuç bizi son derece hayal kırıklığına uğrattı."