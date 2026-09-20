Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, takımının Fulham maçını kazanmak için yeterince iyi oynadığı görüşünde; ancak karşılaşma Pazar akşamı İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında 1-1 berabere sonuçlandı.

Manchester United ilk 5 haftada 5 puan topladı; yalnızca bir galibiyet alarak Premier Lig puan tablosunda on ikinci sırada yer aldı.

Michael Carrick "BBC Sport" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence maçı kazanmak için yeterince iyi oynadık. Kazanabileceğimize inanıyorum. Talihsiz bir kendi kalemize gol oldu, ama maçın büyük bölümünde iyiydik."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalecileri kalesini ustaca korudu; başka bir gün iki ya da üç gol yiyebilirdik. Verdiğimiz tepkiden memnundum; oyuncular özgüvenlerini korudu ve doğru şeyleri yapmayı sürdürdü. Bence bir puan alabileceğimiz en az sonuç."

Fulham'ın golüyle ilgili ise şunları belirtti: "Bence belki önce Matheus Cunha'nın bir hatasıydı, bu konuda bir görüş var. Top oyuncularımızdan birinin arasından geçti ve bu çok hızlı gelişti. Buna benzer birçok anda şans bizden yanaydı. Neyse ki maçtan olumlu bir şeyle çıktık."

Manchester United'ı çevreleyen gürültünün kendisini rahatsız edip etmediğine dair ise şu yorumu yaptı: "Hayır, beni rahatsız eden şey daha iyi sonuçlar istememiz. Daha fazla puan istiyoruz; işlerin yolunda gitmediği bir dönemden geçeceğiz ve küçük şeylerin büyük şeylere dönüştüğü böyle bir dönemi zaten yaşadık."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "İşlerin hiçbir şekilde mükemmel olduğunu düşünmüyoruz. Maçları kazanmamız gerekiyor. Taraftarlar bugün de her zamanki gibi harikaydı ve onlara tezahürat etmeyi sürdürmeleri için bir sebep vermeliyiz."

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