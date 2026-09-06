Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, kulübün transfer piyasasında rakiplerine kıyasla daha az para harcamasına rağmen, takımının bu sezon Premier Lig'in büyüklerine rakip olabileceğini vurguladı.

Manchester United, yaz transfer döneminde orta sahaya üç oyuncu kattı ve bunun için yaklaşık 150 milyon sterlin harcadı.

Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool ve Tottenham kulüpleri transfer ücretlerine daha fazla para harcadı; ancak Carrick, bu farka rağmen takımının sahada geleneksel altı büyük kulüple boy ölçüşebileceğini düşünüyor.

Carrick, "ESPN" ağının öne çıkardığı açıklamalarında, Manchester United'ın pazar günü Everton ile oynayacağı maç öncesinde şunları söyledi: "Kesinlikle rekabet edebileceğimizi hissediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence tek zorluk, doğru dinamiklere ulaşmak, doğru dengeyi sağlamak, uygun grubu oluşturmak ve gruptaki en iyi oyunculardan yararlanarak takımın geri kalanını güçlendirmek."

Ardından şunları ekledi: "Sonuçta paranın büyüklüğünün önemli bir mesele olabileceğini anlıyorum. Ama çözüm olsa da her zaman çözüm olmak zorunda değil."

Carrick, transfer döneminin salı günü sona ermesinin ardından takım kadrosundan "büyük ölçüde memnun" olduğunu söyledi.

Manchester United'ın, André Santos, Youri Tielemans ve Carlos Baleba'yı kadrosuna katmak için elindeki kaynakları "en üst düzeyde kullandığını" belirtti ve maç kazanmanın, takımın kurulma maliyetinin ötesindeki faktörlere bağlı olduğuna dikkat çekti.

Manchester United teknik direktörü şunları ekledi: "Para bir şeydir, onunla ne yaptığın başka bir şeydir, ondan en üst düzeyde nasıl yararlandığın ise bambaşka bir şeydir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Nihayetinde önemli olan, sahada olup bitendir. Biz de elimizden geleni yapmaya, bildiğiniz gibi en iyi çabamızı ortaya koymaya ve galibiyet elde etmeye çalışmaya devam ediyoruz."

Manchester United, 2025 yılında transfer bütçesinin büyük bölümünü üç forvet transferine harcadı; orta saha ise bu yaz yeniden yapılandırıldı. 2027'de odak noktasının savunma hattını güçlendirmek olacağına dair tahminler öne sürülüyor.

Carrick, kulübün transfer piyasasındaki planlarını açıklamaktan kaçındı; ancak takım kadrosunun gelecekte nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda "net bir fikir" bulunduğunu vurguladı.

Şöyle devam etti: "Bence her zaman işleri iyileştirmeyi hedefleyen bir gelişim süreci var; bunun yanında sezonun nasıl gittiği, performans düzeyi, sakatlıklar, iyi performans gösterenler ve geleceğin nasıl göründüğü de var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Belli ki bu işin içine giren pek çok unsur var ve biz adım adım gelişmeye çalışıyoruz."

Şöyle tamamladı: "Sezonun nasıl gideceğini ve neyi geliştirmemiz gerektiğini göreceğiz; ama belli ki bu yazdan sonra ve ardından biraz daha uzak bir gelecekte nasıl bir görünüme sahip olmak istediğimize dair net bir fikrimiz var."



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı tartışabilirsiniz