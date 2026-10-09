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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Carrick, Manchester City'nin şampiyonluklarının elinden alınması hakkında: Olanlar geçmişte kalır

M. Carrick
M.City
M. United - Tottenham Hotspur
M. United
Tottenham Hotspur
Premier Lig
İngiltere

Manchester United teknik direktörü, tartışmalı davada komşusunun mahkûmiyetini değerlendirdi

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Manchester City'nin 9 sezon boyunca mali kurallara aykırı hareket ettiği yönündeki suçlamalar hakkında konuşarak, davanın devam etmesinin birçok soru işareti doğurduğunu ve en kısa sürede sonuçlandırılmasının tüm tarafların yararına olacağını vurguladı.

İngiltere Premier Lig'i yöneten Premier League, davayı ele alan bağımsız komisyonun Manchester City'yi 114 ihlalden suçlu bulduğunu açıkladı; ancak gökyüzü mavili kulüp karara karşı itirazda bulundu.

Manchester City itirazında başarısız olursa, kupalarının elinden alınmasına ya da alt liglere düşürülmesine kadar varabilecek ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

Carrick'in açıklamaları, takımın yarın cumartesi günü Old Trafford Stadı'nda İngiltere Ligi'nin altıncı haftasında konuk edeceği Tottenham Hotspur ile oynayacağı maç öncesinde bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında geldi.

Carrick, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığına göre şunları söyledi: "Konu hakkında birçok açıdan yorum yapmak çok zor. Pek çok soru işareti doğurdu, bunların bir kısmı yanıt buldu, bir kısmı ise bulamadı. Dava hâlâ devam ettiği ve ne kadar süreceğini bilmediğimiz için söyleyebileceklerimin bir sınırı var."

Şunları ekledi: "Elbette konuyla ilgili kendi sorularım var ve belirli bir süre boyunca beni kişisel olarak farklı şekillerde etkiledi. Ancak dava devam ettiği için işlerin nereye vardığını ya da nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum, bu yüzden ne olacağını görmek için beklememiz gerekiyor."

Carrick sözlerine şöyle devam etti: "Söylemek istediğim şey, bunun mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının, herkesin yararına, elzem olduğudur."

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Carrick, Manchester City ile kupa mücadelesi anılarını yad etti

Manchester United teknik direktörü, Manchester United forması giydiği dönemde Manchester City'ye karşı verilen kupa mücadelesine değinerek, futbolda kazanmaya ve kaybetmeye eşlik eden duygulardan söz etti.

Carrick şöyle konuştu: "Kazanmak için verilen çaba ve ona eşlik eden duygu ve hislerin, sporun, özellikle de futbolun büyük bir parçasını oluşturduğunu düşünüyorum. Bunun büyük bir kısmı anın kendisiyle ilgili."

Ve ekledi: "İster başarıya ulaşın, ister kaybedin ya da işler aleyhinize gitsin, sporun ve futbolun güzelliği, burada kupaları kazanmak için verilen çabanın güzelliği, kısmen hedefe ulaşma yolculuğunda, sonra da o belirleyici anda yatıyor: işler lehinize mi yoksa aleyhinize mi gidiyor?"

Devam etti: "O an bir kez bittiğinde, onu hiçbir şekilde geri getiremezsiniz. Hepimizin özlemle beklediği his, zirvede olmak ve kazanmaktır. Ve bu, meseleyi büyük ölçüde özetliyor; geçmişte olan geçmişte kalır, ama o anda hissettikleriniz, var olmaya devam eden şeydir."

Carrick sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette bu, biz katılımcıların ve oyuncuların hissettiği şey ve taraftarların da aynı şeyi hissettiğinden eminim. Futbolu bu kadar çok sevmemizin sebebi de bu; belirleyici anlarında yaşadığımız duygular yüzünden."

Carrick'in yorumları, Manchester City'nin dokuz sezonluk dönemde kazandığı kupaların elinden alınması ve bu kupaların aralarında Manchester United'ın da bulunduğu başka kulüplere yönlendirilmesi olasılığı ortamında geldi.

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