Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Manchester City'nin 9 sezon boyunca mali kurallara aykırı hareket ettiği yönündeki suçlamalar hakkında konuşarak, davanın devam etmesinin birçok soru işareti doğurduğunu ve en kısa sürede sonuçlandırılmasının tüm tarafların yararına olacağını vurguladı.

İngiltere Premier Lig'i yöneten Premier League, davayı ele alan bağımsız komisyonun Manchester City'yi 114 ihlalden suçlu bulduğunu açıkladı; ancak gökyüzü mavili kulüp karara karşı itirazda bulundu.

Manchester City itirazında başarısız olursa, kupalarının elinden alınmasına ya da alt liglere düşürülmesine kadar varabilecek ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

Carrick'in açıklamaları, takımın yarın cumartesi günü Old Trafford Stadı'nda İngiltere Ligi'nin altıncı haftasında konuk edeceği Tottenham Hotspur ile oynayacağı maç öncesinde bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında geldi.

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Carrick, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığına göre şunları söyledi: "Konu hakkında birçok açıdan yorum yapmak çok zor. Pek çok soru işareti doğurdu, bunların bir kısmı yanıt buldu, bir kısmı ise bulamadı. Dava hâlâ devam ettiği ve ne kadar süreceğini bilmediğimiz için söyleyebileceklerimin bir sınırı var."

Şunları ekledi: "Elbette konuyla ilgili kendi sorularım var ve belirli bir süre boyunca beni kişisel olarak farklı şekillerde etkiledi. Ancak dava devam ettiği için işlerin nereye vardığını ya da nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum, bu yüzden ne olacağını görmek için beklememiz gerekiyor."

Carrick sözlerine şöyle devam etti: "Söylemek istediğim şey, bunun mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının, herkesin yararına, elzem olduğudur."

Carrick, Manchester City ile kupa mücadelesi anılarını yad etti

Manchester United teknik direktörü, Manchester United forması giydiği dönemde Manchester City'ye karşı verilen kupa mücadelesine değinerek, futbolda kazanmaya ve kaybetmeye eşlik eden duygulardan söz etti.

Carrick şöyle konuştu: "Kazanmak için verilen çaba ve ona eşlik eden duygu ve hislerin, sporun, özellikle de futbolun büyük bir parçasını oluşturduğunu düşünüyorum. Bunun büyük bir kısmı anın kendisiyle ilgili."

Ve ekledi: "İster başarıya ulaşın, ister kaybedin ya da işler aleyhinize gitsin, sporun ve futbolun güzelliği, burada kupaları kazanmak için verilen çabanın güzelliği, kısmen hedefe ulaşma yolculuğunda, sonra da o belirleyici anda yatıyor: işler lehinize mi yoksa aleyhinize mi gidiyor?"

Devam etti: "O an bir kez bittiğinde, onu hiçbir şekilde geri getiremezsiniz. Hepimizin özlemle beklediği his, zirvede olmak ve kazanmaktır. Ve bu, meseleyi büyük ölçüde özetliyor; geçmişte olan geçmişte kalır, ama o anda hissettikleriniz, var olmaya devam eden şeydir."

Carrick sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette bu, biz katılımcıların ve oyuncuların hissettiği şey ve taraftarların da aynı şeyi hissettiğinden eminim. Futbolu bu kadar çok sevmemizin sebebi de bu; belirleyici anlarında yaşadığımız duygular yüzünden."

Carrick'in yorumları, Manchester City'nin dokuz sezonluk dönemde kazandığı kupaların elinden alınması ve bu kupaların aralarında Manchester United'ın da bulunduğu başka kulüplere yönlendirilmesi olasılığı ortamında geldi.