Carrarese’den olay hamle: Eski bir PSG’li kadroya katıldı!

Carrarese, transfer dönemi kapandıktan sonra bir takviye daha yaptı. Bu isim, Paris Saint-Germain altyapısında yetişen ve Ligue 1 ile Belçika liginde önemli geçmişe sahip Fransız bek Colin Dagba. Oyuncu, belirli şartların gerçekleşmesi halinde bir yıl daha uzatma opsiyonuyla birlikte 30 Haziran 2028’e kadar Apuan kulübüne bağlanacak.





ESKİ PSG'Lİ - Fransız yetenek Colin Dagba, 2016’da Paris Saint-Germain altyapısına katıldı ve gelişimini tamamlayarak A takıma yükseldi. Burada dört sezon geçiren oyuncu, toplam 77 maça çıktı; bunların 7’si Şampiyonlar Ligi’nde, 55’i ise ligdeydi.

Resmi debutunu 2018’de Monaco’ya karşı kazanılan Trophée des Champions maçında yaptı ve burada, 3 kez Fransa şampiyonu olduğu, ayrıca 2 Fransa Kupası, 1 Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupası kazandığı başarılarla dolu olağanüstü bir dönemin başlangıcını yaptı.

Kariyeri boyunca bek oyuncusu ayrıca Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giydi; 16 maça çıktı, 1 gol attı ve 2019 ile 2021’deki yaş kategorisi Avrupa Şampiyonaları’na katıldı.

Paris’ten ayrıldıktan sonra Dagba, kiralık ve bonservisiyle önemli deneyimler yaşadı; 2022-23 sezonunda Strasbourg formasıyla Ligue 1’de 21 maç oynadı, 2023-24’te Auxerre ile Ligue 2 şampiyonluğu yaşadı ve ardından profesyonel kariyerini Belçika’da Beerschot saflarında sürdürdü.



