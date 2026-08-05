Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olma kararı, Avrupa futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Bu tartışmaların en son halkası ise Liverpool efsanesi Jamie Carragher'dan geldi. Carragher, "Mısırlı Kral"ın kendi seviyesinin altında gördüğü bir lige gitme tercihi karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi.

Büyük bir sürprize yol açan bu transferde Salah, Türk kulübüyle iki sezon süreli bir sözleşmeye imza attı; yıllık 22 milyon euro maaş karşılığında imzalanan bu anlaşmayla, Liverpool forması altında İngiltere sahalarında geçirdiği altın çağı da geride bırakmış oldu.

Liverpool tarihinin en önemli savunmacılarından biri olan Carragher, çarşamba günü "Football Ramble" adlı podcast'e yaptığı katılımda bu adım karşısındaki şaşkınlığını gizlemedi.

Carragher şunları söyledi: "Bence Muhammed Salah, Türkiye Ligi gibi kendi seviyesinin altında bir ligde değil, İtalya Ligi'nde rahatlıkla oynayabilirdi."

Eski İngiliz savunmacı, görüşünü açıklayarak şöyle devam etti: "Salah tıpkı Ronaldo gibi; büyük bir hırsı var ve istatistikleri onun için çok şey ifade ediyor. Bunu Türkiye Ligi'nde de gerçekten başarabilir, ancak ben onu Juventus ya da Milan gibi büyük kulüplerden birinde görmeyi bekliyordum."

Carragher, büyük Avrupa kulüplerinin bu transferden uzak durmasının ardında maddi nedenlerin yatabileceği ihtimalini de göz ardı etmedi ve sözlerini şöyle tamamladı: "Belki de maddi talepleri, bazı kulüplerin onunla masaya oturmaktan kaçınmasının nedeniydi."

Carragher'ın bu yorumu, Salah'ın Trabzonspor'a transferi konusunda analistlerin ve taraftarların görüşlerindeki bölünmüşlüğü de yansıtıyor: Kimileri bunu yeni bir meydan okuma ve iddialı bir projeye liderlik etme fırsatı olarak görürken, kimileri de hâlâ Avrupa'nın en üst seviyelerinde oynamaya elverişli performanslar sergileyen bir oyuncu için geriye atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.