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Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

Çeviri:

Carragher: Salah, Cristiano gibi; yeri Juventus, Trabzon değil

Transfers
M. Salah
Trabzonspor
J. Carragher
Mısır
İngiltere

Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olma kararı, Avrupa futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Bu tartışmanın son perdesi ise Liverpool'un eski efsanesi Jamie Carragher'dan geldi; Carragher, "Mısırlı Kral"ın kendi potansiyelinin altında gördüğü bir lige gitmeyi seçmesine duyduğu şaşkınlığı sert sözlerle dile getirdi.

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Büyük bir sürpriz yaratan transferde Salah, Türk kulübüyle yıllık 22 milyon euro maaş karşılığında iki sezonluk bir sözleşmeye imza attı ve böylece Liverpool forması altında İngiliz sahalarında geçirdiği altın çağa nokta koydu.

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Trabzonspor
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Çarşamba günü "Football Ramble" podcast'ine konuk olan ve "Kırmızılar"ın tarihindeki en önemli savunmacılardan biri olan Carragher, bu adıma duyduğu hayreti gizlemedi.

Carragher şöyle konuştu: "Bence Muhammed Salah, seviyesinin altında bir lig olan Türk liginde değil, İtalya liginde rahatlıkla oynayabilirdi."

Eski İngiliz savunmacı, görüşünü açıklayarak şunları ekledi: "Salah, Ronaldo gibi biri; büyük bir hırsı var ve istatistikleri onun için çok şey ifade ediyor. Bunu Türk liginde de gerçekten başarabilir, ama ben onu Juventus ya da Milan gibi büyük kulüplerden birinde görmeyi bekliyordum."

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Carragher, büyük Avrupa kulüplerinin transferden uzak durmasının ardında maddi gerekçelerin bulunabileceği ihtimalini de dışlamadı ve sözlerini şöyle noktaladı: "Belki de maddi talepleri, bazı kulüplerin onunla masaya oturmaktan kaçınmasının nedeni olmuştur."

Carragher'ın açıklaması, Salah'ın Trabzonspor'a transferi konusunda analistler ve taraftarlar arasındaki görüş ayrılığını da yansıtıyor: Kimileri bunu yeni bir meydan okuma ve iddialı bir projeye liderlik etme fırsatı olarak görürken, kimileri de hâlâ Avrupa'nın en üst seviyelerinde oynamaya yetecek performanslar ortaya koyan bir oyuncu için geriye atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.

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