Carragher, İngiltere’ye Messi’nin zayıf noktasını işaret ediyor

Jamie Carragher, İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finalinde Lionel Messi’yi durdurmanın bir yolunu bulmasını umuyor. Eski savunma oyuncusu, Sky Sports için yazdığı köşe yazısında milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel’in düşüncelerine katılıyor.

Carragher'a göre İngiltere, Arjantin top kaybı yaşadığında Messi'nin savunma konusunda neredeyse hiçbir çaba göstermemesinden en iyi şekilde yararlanmalı. Ayrıca, 39 yaşındaki oyun kurucu, Arjantinliler topu ele geçirdiğinde durdurulmalı.

“Messi konusunda yeni bir şey yok. 20 yıldır aktif ve kimse ona karşı bir çözüm bulamadı,” diyor Carragher, Dünya Kupası yarı finalindeki bu kritik maç öncesinde. “Bir plan olmalı. Bunun adam adama markaj olacağını sanmıyorum, ama bir plana ihtiyaçları var. Oyuncular da bunu bekleyecektir.”

Tuchel, Messi için sabit bir adam adama savunması tercih ederse, Carragher’a göre bu utanılacak bir şey değil. “Belki de tüm zamanların en iyi oyuncusuyla karşı karşıya geliyorsunuz. O da bu turnuvada bunu gösterdi.”

“Ayrıca, Messi’nin zayıflıklarından nasıl yararlanabileceklerini de düşünmeleri gerekiyor. Rakip topu aldığında biraz ortalıkta dolaşıyor. Bu, İngiliz sol bekinin maç boyunca onun yanında durması gerektiği anlamına gelmez. Arjantin’in sadece dokuz saha oyuncusuyla savunma yaptığı gerçeğinden yararlanabilirler,” diye İngiliz takımına tavsiyede bulunuyor analist.

Carragher, her halükarda net bir favori belirleyemiyor. “Takımların birbirinden çok da geri kaldığını düşünmüyorum. Umarım bu maç, kendini iyi bir takım olarak gören bir rakibe karşı oynadığımız Hırvatistan maçındaki unsurları barındırır.”

Eski Liverpool savunma oyuncusu, İngiltere’nin şu ana kadar gösterdiğinden çok daha iyi oynayabileceğini de ekliyor. Kazanan takım, Salı günü karşılaşacak olan Fransa veya İspanya ile finalde oynayacak.