Carragher: İngiltere Milli Takımı, Kane ile Altın Top arasında duran tek engel

Eski İngiliz defans oyuncusu Jamie Carragher, Harry Kane’in Altın Top Ödülü’ne aday gösterilmesini şiddetle savundu ve forvetin geçtiğimiz yıl sergilediği performansın, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazanmayı hak ettiğini vurguladı.

Carragher, Kane’in hem kulüp hem de milli takım düzeyinde son on iki ayın en öne çıkan oyuncusu olarak kabul edilebilecek kadar iyi bir performans sergilediğine dikkat çekti.

Carragher, “Son 12 aydaki performansa bakılırsa, Altın Top Ödülü’nü Harry Kane kazanmalı” dedi.

Bununla birlikte, eski Liverpool kaptanı, özellikle Dünya Kupası yılındaki uluslararası turnuvaların genel bağlamında İngiltere milli takım kaptanının şansının önemli ölçüde azaldığını da kabul etti.

Tele Football'a yaptığı açıklamada şunları ekledi: "Ancak ne yazık ki, muhtemelen ödülü kazanamayacak, çünkü Dünya Kupası yılında bu ödül kaçınılmaz olarak şampiyon olan milli takımın en parlayan yıldızına verilir."

Carragher, İngiltere’nin Dünya Kupası şampiyonluğu için ciddi bir rekabet gösterebileceğinden de şüphe duydu ve teknik direktör Thomas Tuchel’in takımının turnuvadaki son performansının, şampiyonluk kazanma olasılığı konusunda iyimser olmayı desteklemediğini belirtti.

Sözlerini şöyle tamamladı: “İngiltere’nin hâlâ şampiyonluğu kazanabileceğine inanmak istesem de, özellikle son performansın ardından bu görüşü destekleyecek hiçbir şey yok.”

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na Hırvatistan'ı 4-2 yenerek güçlü bir başlangıç yapmıştı; ancak sonraki maçlarda takım olarak çözüm üretemedi ve özellikle grup aşamasının ikinci turunda Gana ile 0-0 berabere kaldığı maçta ve Harry Kane'in iki golü sayesinde son anda 2-1 galip geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında dağınık bir görüntü sergiledi.

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