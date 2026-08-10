Avrupa Futbol Federasyonu, video teknolojisini sağlamlaştırma yolunda dev bir adım atarak Clear Line adlı bir platform oluşturdu. Bu platform, video yardımcı hakemin nasıl ve ne zaman müdahale etmesi gerektiğini herkesin öğrenebileceği bir kılavuz niteliği taşıyor.

AS gazetesi, Clear Line platformunun hâlihazırda kullanımda olduğunu ve büyük tartışmalara yol açan video teknolojisinin nasıl kullanıldığını anlamak için başvurulması gereken durumları, pozisyonları, prosedürleri ve kriterleri özetlediğini aktardı.

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti şunları söyledi: "Herkesin sorduğu soru şu: Video yardımcı hakem ne zaman müdahale etmeli? Asıl konu bu. Kimse bunu ne zaman yapması gerektiğini bilmiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 8 yıla uzanan tecrübemize, farklı VAR teknolojisi durumlarına ve 100'den fazla net pozisyona dayanarak Clear Line'ı oluşturduk. Bu, video yardımcı hakemin ne zaman ve nasıl müdahale etmesi gerektiğini açıkladığımız bir belge ve herkesin net bir çizgiye sahip olabilmesi için hazırlandı. Bu yalnızca hakemlere yönelik değil, futbola yönelik. Oyunculara, teknik direktörlere, taraftarlara ve gazetecilere de yönelik."

Rosetti, VAR teknolojisinin temellerini her şeyi düzenleyebilecek bir sistem üzerine kurmanın gerekli olduğu görüşünde.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun bir diğer yetkilisi Velasco Carballo ise bu devrim niteliğindeki aracın nasıl kullanılacağını şöyle değerlendiriyor: "Bu, hakemler için bir web sayfası değil ve hakem organizasyonları için tasarlanmış bir web sayfası da değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu, temel ilkelerimizi herkese açıklamak için oluşturulmuş bir web sayfası. Bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından, durumları kütüphanedeki pozisyonlarla karşılaştırmak için başvurulmasını istediğimiz bir alan."

Şu vurguyu yaptı: "Bu, kulüplere, oyunculara ve taraftarlara yönelik bir web sayfası. Bazı metinlerde, belki de oldukça günlük dilden, hakem terimleri olmayan ifadelere rastlanabilir; ancak bunu bilerek yaptık."

2026-2027 sezonundan itibaren Avrupa Futbol Federasyonu bu kılavuza sıkı biçimde bağlı kalacak. Bu da video teknolojisinin müdahalelerinde daha az araya girmesini ve daha isabetli olmasını sağlayacak; yani ince ve küçük hatalara değil, ağır ve bariz hatalara daha fazla odaklanacak.