Carnevali: Merih Demiral'ı sadece Juventus izlemiyor
Yorum()
(C) Getty Images
Sassuolo Genel Direktörü Giovanni Carnevali, transferi gündemden düşmeyen Merih Demiral hakkında konuştu.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Sky Sport İtalya'ya konuşan Carnevali, Merih'in sadece Juventus tarafından izlenmediğini, birçok takımın genç oyuncuya ilgisi olduğunu belirtti;
"Merih Demiral sadece Juventus tarafından izlenmiyor. Pek çok takım tarafından izleniyor. Juventus ile değerlendirmemizi yapacağız. Merih hakkındaki raporlar çok iyi. Onu geliştirdiği için teknik direktör De Zerbi ile gurur duyuyoruz"