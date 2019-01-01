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Carnevali: Merih Demiral'ı sadece Juventus izlemiyor

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italya'da transferin gözdesi olan Merih Demiral için Sassuolo'nun genel direktörü Carnevali açıklamalarda bulundu.

Sassuolo Genel Direktörü Giovanni Carnevali, transferi gündemden düşmeyen Merih Demiral hakkında konuştu.

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Sky Sport İtalya'ya konuşan Carnevali, Merih'in sadece Juventus tarafından izlenmediğini, birçok takımın genç oyuncuya ilgisi olduğunu belirtti;

"Merih Demiral sadece Juventus tarafından izlenmiyor. Pek çok takım tarafından izleniyor. Juventus ile değerlendirmemizi yapacağız. Merih hakkındaki raporlar çok iyi. Onu geliştirdiği için teknik direktör De Zerbi ile gurur duyuyoruz"

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