Carnevali: Merih Demiral'ı sadece Juventus izlemiyor

italya'da transferin gözdesi olan Merih Demiral için Sassuolo'nun genel direktörü Carnevali açıklamalarda bulundu.

Genel Direktörü Giovanni Carnevali, transferi gündemden düşmeyen Merih Demiral hakkında konuştu.

Sky Sport İtalya'ya konuşan Carnevali, Merih'in sadece tarafından izlenmediğini, birçok takımın genç oyuncuya ilgisi olduğunu belirtti;

"Merih Demiral sadece Juventus tarafından izlenmiyor. Pek çok takım tarafından izleniyor. Juventus ile değerlendirmemizi yapacağız. Merih hakkındaki raporlar çok iyi. Onu geliştirdiği için teknik direktör De Zerbi ile gurur duyuyoruz"