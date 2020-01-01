Carlos Tevez: Bir futbolcu para almadan bir yıl yaşayabilir

Boca Juniors'ın tecrübeli golcüsü Carlos Tevez, futbolcular olarak bu zor zamanda yoksul insanlara yardım etmeleri gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolu askıya alan ülkelerden 'de Boca Juniors formasını giyen Carlos Tevez, futbolculara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Tevez, America TV'ye yaptığı açıklamada "Yapmamız gereken şey, yardıma ihtiyacı olan yoksul insanlara bunu sağlamaktır. Herhangi bir futbolcu para almadan altı ay hatta bir yıl yaşayabilir. Ama bu, diğer insanlar için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki karantina nedeniyle yoksul vatandaşların aç kalmalarından endişelendiğini söyleyen Tevez, "Bizim için evden konuşmak kolay. Çocuklarımın karınlarının tok olduğunu biliyorum. Peki ya yoksul insanlar? Evden çıkarlarsa tutuklanabilirler. Çocuklarını doyuramıyorlar. Bu gerçekten endişe verici" diye konuştu.

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Tevez, "Devlet yardım ediyor olabilir ama bu yeterli değil. Bizim de yardım etmemiz gerekiyor. Belki şimdi farklı durumdayım ama benim de masaya yemek koyacak kadar param olmadığı zamanlar oldu" dedi.