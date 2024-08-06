Carlo Ancelotti'ye şaşırtıcı yanıt: Bu PlayStation değil!

Enzo Maresca, Real Madrid menajeri Carlo Ancelotti'nin kendisine yönelik övgülerine esprili bir yanıt verdi ve futbolun zorluklarına dikkat çekti.

Chelsea'nin yeni teknik dirketörü Enzo Maresca, takımı Kuzey Carolina'da Real Madrid ile karşılaşmaya hazırlanırken Carlo Ancelotti'nin kendisi hakkındaki övgü dolu sözlerine yanıt verdi.

Ancelotti bu karşılaşma öncesinde Chelsea'li Maresca'ya övgüler yağdırdı ve Batı Londralıları yeni İtalyan patronlarına karşı 'sabırlı' olmaya çağırdı.

Bir dönem Chelsea'de çalıştıran Real Madrid menajeri, "İyi bir kadroları var, iyi oyuncular ve gençler. Genç bir teknik direktörleri var. Tecrübe kazanmaları ve büyümeleri için biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Ancak yaptıkları transferler gerçekten çok iyi" dedi.

Vatandaşınıın bu sözlerinin ardından takımının son durumunu değerlendiren Maresca, "İki hafta, üç hafta sonra her şeyin yoluna gireceğini düşünemezsiniz. Carlo'nun sözlerini takdir ediyorum, onunla çalıştım, kariyeri inanılmaz bir şey. Bu iki günde yapabileceğiniz bir şey değil, bu PlayStation değil" dedi.

Sorun ABD'deki zemin mi?

Bu arada Moises Caicedo Chelsea'nin sezon öncesi kötü performansına değinirken, bu durumun ABD'deki sahaların kalitesinin yetesiz olmasına bağladı. Yıldız oyuncu, "Avrupa'da sahalar çok iyi, burada ise aynı kalitede değil. Sahalar çok kuru, inanılmaz yeteneklere sahip oyuncularız ama kötü oyun bazen sizinle değil, sahalarla ilgili" dedi.

Londra ekibi, İskoç kulübü Celtic tarafından 4-1 mağlup edilmeden önce Kaliforniya'da League One ekibi Wrexham AFC ile 2-2 berabere kalmıştı.

Chelsea, Meksika takımı Club America karşısında 3-0'lık bir galibiyet elde etti ancak daha sonra Ohio Stadyumu'nda Premier Lig şampiyonu Manchester City'ye 4-2 yenildi.

‘’ diyen Caicedo, 'Sahalar çok kuru, inanılmaz yeteneklere sahip oyuncularız ama bazen bu sizinle değil, sahalarla ilgili,’ diye ekledi.