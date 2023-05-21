Carlo Ancelotti, Vinicius Junior'a yapılan utanç verici harekete ateş püskürdü: "Çok kızgınım!"

Carlo Ancelotti, Vinicius Junior'a yapılan ırkçı tacizlere karşı harekete geçmediği için La Liga yönetimini eleştirdi.

Vinicius, Valencia maçında ırkçı tacize maruz kaldı

Maç bu nedenle duraklatıldı ancak ertelenmedi

Rakibiyle tartışan Vinicius uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü

NE OLDU? Real Madrid'in kanat oyuncusu Vinicius, Valencia ile oynanan karşılaşmada rakip takımın taraftarları tarafından ırkçı tacize maruz kaldı. Bunun üzerine hakem oyunu durdurdu Her iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri olaya dahil oldu. Polis tribüne gidip o bölümü dağıttı. Oyun yaklaşık 10 dakika durdu. Oyunun durduğu sırada ırkçılığa karşı anons yapıldı. Ancak tezahüratlar devam etti. Öfkesine yenik düşen Vinicius, rakibine sert faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Maçı 1-0 Valencia kazanırken Ancelotti'den öfkeli bir açıklama geldi.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından şunları söyledi: "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a 'maymun' diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil. O sadece kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi."

DAHA FAZLASI: Neymar yaşananların ardından Vinicius'un fotoğrafını kalp emojisi ve "Seninleyim" mesajıyla paylaştı.

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