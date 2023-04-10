Ülkesinin basınına konuşan dünyaca ünlü teknik direktör, geleceğine ilişkin oldukça net bir açıklamada bulundu.

İsmi sıklıkla Brezilya Milli Takımı ve Chelsea ile anılan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid ile olan kontratına sadık kalacağını bir kez daha tekrarladı.

İspanyol ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunan İtalyan futbol adamı, Real Madrid’den ayrılmaya niyeti olmadığını ve Florentino Perez istediği sürece görevine devam edeceğini söyledi.

Ancelotti ne söyledi?

İtalyan basınından Radyo Rai 1’e konuşan Ancelotti kontratına göndermede bulunurken, “Rüzgar gevezeliği alıp götürür. Bütün her şey bundan ibaret. 30 Haziran 2024’e dek süren bir sözleşmem var ve buna saygı duymak istiyorum” dedi. Ancelotti’nin bu açıklamasıyla beraber, Real Madrid tarafından görevine son verilmediği sürece yeni sezonda da takımının başında olacağını ortaya koydu.

Dünya Kupası’nın ardından Tite ile yollarını ayıran ve hala hiçbir teknik direktörle anlaşmayan Brezilya Milli Takımı ile adı anılan Ancelotti için son günlerde Chelsea iddiası da ortaya atılmıştı.

Milan, PSG, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih ile şampiyonluklar yaşayan Ancelotti, beş büyük ligin tamamında mutlu sona ulaşan ilk teknik direktör olmayı başarmıştı.