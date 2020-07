Carlo Ancelotti oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı: O kim?

Premier Lig ekiplerinden ’ı çalıştıran Carlo Ancelotti, büyük bir gafa imza attı. Düzenlenen basın toplantısında, sözleşmesi sona eren Luke Garbutt hakkındaki düşüncesi sorulan İtalyan antrenör, futbolcusunu tanımadı.

Bir gazetecinin, “11 yıldır takımda bulunan Luke Garbutt’un ayrılığı hakkında bir şey söylemek ister misiniz?” şeklindeki sorusuna şaşkın bakışlarla karşılık veren Ancelotti, “O kim? Bu soru benim için sürpriz oldu. Kim olduğunu bilmiyorum” dedi. Garbutt da, Ancelotti’nin kendisini tanımadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımının altına, “Diğer oyuncular, menajerin ve kulübün kendilerine saygısızlık ettiğini düşünebilirler. Bu onun suçu değil, tamamen kulübün suçu...” yazdı.

It’s not his fault its the clubs however it’s a belter tho https://t.co/04DUp6M20Q