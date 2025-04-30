Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Avrupa futbolunda bugüne kadar önemli başarılar kazanan Carlo Ancelotti bu sezon eleştirilen isimlerden biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenen, La Liga'da da Barcelona'nın arkasında kalan Real Madrid, başarısız bir sezonu geride bırakırken Ancelotti eleştirilen isimlerin başında oldu.

Beş büyük ligde de şampiyonluk yaşadı

İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da PSG, İngiltere'de Chelsea'de ve İtalya'da Milan ile şampiyon olan Ancelotti, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyon olan tek teknik direktör.

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Real Madrid'de büyük kriz

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Ancelotti geri adım attı ve Brezilya'ya hayır dedi. İtalyan teknik adamın Suudi Arabistan'dan yıllık 50 milyon Euro'luk bir teklif aldığı ve rakamın göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

Sezon sonunda Real Madrid ile yolların ayrılmasının beklendiği İtalyan çalıştırıcı, bir süredir söylentilerin gündeme geldiği Brezilya Milli Takımı ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Ancelotti ve Brezilya arasında görüşmeleri yürüten menajerler, deneyimli teknik adamın Madrid'e döndükten sonra Brezilya için imza atmasını bekliyordu ancak Ancelotti'den şok bir hamle geldi.

Suudi Arabistan'dan 50 milyon euroluk teklif

Marca'nın haberine göre Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yetkililer ile görüşmek ve sözleşme imzalamak için pazartesi günü Londra'ya gitti ancak bir imza olmadı. İtalyan teknik adam Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendirdiğini bildirdi. Suudi Arabistan'dan yıllık 50 milyon Euro'luk bir teklif aldığı ve rakamın göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.