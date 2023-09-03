Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın bu sezon kaç gol atacağını tahmin etti

Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın galibiyet golünün ardından İngiliz oyuncunun bu sezon kaç gol atacağını tahmin etti.

Bellingham, Getafe karşısında da gol buldu

Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti

Ancelotti sezon sonu tahmininde bulundu

NE OLDU? Jude Bellingham, Getafe karşılaşmasının 90+5. dakikasında sahneye çıkarak Real Madrid'in galibiyet golünü kaydetti ve İspanyol devi mücadeleden 2-1'lik zaferle ayrıldı. Real Madrid formasıyla La Liga'daki ilk dört maçında beş gol kaydeden İngiliz oyuncu böylece Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti. Portekizli yıldız, 2009'da Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olduğunda La Liga'daki ilk dört maçında beş gol kaydetmişti.

NE SÖYLENDİ? Getafe maçının ardından konuşan Ancelotti şunları söyledi: "Bellingham bu sezon 15 gole ulaşabilir, bu konuda problemimiz yok. Bunu geçen yıl Borussia Dortmund'da da yaptı. Topsuz alanda iyi hareket ediyor, en iyi özelliği bu. Kaybedilen toplardan vazgeçmiyor. Geçişleri iyi kullanıyor ve bu sayede gol buluyor."

BÜYÜK RESİM: Borussia Dortmund'dan takıma katılan Bellingham, Athletic Bilbao, Celta Vigo ve Getafe karşılaşmalarında 1'er gol kaydederken Almeria'ya iki gol attı. Cristiano Ronaldo, 2009'da Real Madrid'e katıldığında Deportivo, Espanyol ve Villarreal'e 1'er gol atarken Xerez ağlarını iki kez sarsmıştı.

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BELLINGHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Yetenekli orta saha oyuncusu, İngiltere'nin Ukrayna ve İskoçya ile oynayacağı maçlarda milli formayı giymeyi bekleyecek.