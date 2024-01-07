Carlo Ancelotti, Joselu ve dahası: İspanya'da herkes Arda Güler'i konuştu! "Soğukkanlı ve cesaretli"

Arda Güler, Arandina karşısında Real Madrid'deki ilk maçına çıkarken Carlo Ancelotti dahil olmak üzere İspanya'da hakkında ne söylendi?

Arda Güler, Real Madrid'de ilk maçına çıktı

Real Madrid, Arandina'yı 3-1 yendi

Joselu ve Ancelotti'den yorum geldi

NE OLDU? Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler yeni takımında ilk maçına İspanya Kral Kupası mücadelesiyle çıktı. Arandina maçına ilk 11'de başlayan Arda, 59 dakika sahada kaldı ve ilk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken, bir serbest vuruşu ise direkten dışarı çıktı.

NE SÖYLENDİ? Arda Güler'in ilk maçındaki performansı İspanya'da da konuşuldu. AS gazetesinde yer alan haberde, Arda Güler'in maçtaki istatistiklerine yer verilirken oyuncu için övgü dolu sözler kullanıldı. Özellikle gole çok yaklaştığı serbest vuruşta topa vurma biçimiyle soğukkanlılığı ve cesaretine yer verildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Real Madrid'de oynamak için ihtiyacı olan her şeye sahip. Fiziksel olarak en iyi seviyede değil ama kalitesini gösterdi. Oynamaya başlamak onun için önemliydi. Ona karşı sabırlı olmalıyız. İlk yarıda kalitesini gösterdi. Önemli olan sakatlıktan dönmesiydi. Fiziksel durumunun ve fizik gücünün gelişmesi gerekiyor."

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Başkent ekibinin deneyimli golcüsü Joselu maçtan sonra verdiği demecinde Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Maçtan önce ona her şeyden önce oyunun tadını çıkarmasını söyledim. Uzun süredir takımdan uzak. İlk kez bizimle oynuyor ve bu durum kolay değil. Çok genç, kaliteli bir çocuk. Ondan en iyi şekilde verim almalıyız."

Real Madrid direktörü Emilio Butragueno ise şunları söyledi: "Arda Güler için çok heyecanlıyız. Çok genç ve olağanüstü bir yeteneği var. İnsanların onu seveceğine inanıyorum."

SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçına 10 Ocak'ta Atletico Madrid karşısında çıkacak ve İspanya Süper Kupası yarı finalinde mücadele verecek.