Belçikalı kaleci, vatandaşının daha fazla süre alması gerektiğini vurguluyor.

NE OLDU? Hazard'ın kariyeri, 2019'da Chelsea'den Real Madrid'e geldiğinden beri hiçbir zaman tam anlamıyla ilerlemedi.

Büyük ölçüde sürekli sakatlık sorunları ve motivasyonuyla ilgili sorunlar yaşadı, ancak Katar'daki üç grup maçının biri hariç hepsinde Belçika'nın kaptanlığını yaptı.

Ve takım arkadaşı Courtois, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun biraz daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyor.

NE DEDİ? Çarşamba günkü Liverpool galibiyetinin ardından Marca'ya konuşan Courtois, "Hazard Dünya Kupası'ndan döndüğünde beri çok iyi antrenman yaptı.

Ve Brezilyalılar o sırada takımda olmadığı için bir fırsat bekliyordu. Ancak, ona fırsat verilmiyor ve onun da morali bozuldu.

"Eden Hazard, oynaması gereken dönemde yedek kaldığında bile hiç kimseye saygısızlık yapmadı."

BÜYÜK RESİM: Courtois'nın sözleri, Hazard'ımın son haftalarda yaptığı iddiaları destekledi.

Ancelotti aksini iddia etse de Hazard, kendisi ve menajeri arasındaki kötü ilişki hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm bu sorunlara rağmen, sezon boyunca Madrid formasıyla sadece iki maça çıkmış olan Belçikalı oyuncu, 2024 yılında bitecek olan kontratını tamamalamak istediğini aktardı.

Ve takımdan ayrılmak istemediğini bir kez daha açıkladı.

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HAZARD İÇİN SIRADA NE VAR? İlk 11'e girme ihtimali pek olası görünmese de Hazard, Madrid'in Pazar günü Barcelona ile oynayacağı zorlu La Liga karşılaşmasında takımda olmayı umuyor.

Madrid, eğer ezeli rakibi Barça'ya kaybederse zirveden 12 puan geride olacak.