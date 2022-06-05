Championship ekibi uzun süredir takımı çalıştıran Tony Mowbray'in ayrılmasıyla yeni menajer arayışına girdi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, İngiltere Championship'te mücadele eden Blackburn Rovers'a Duncan Ferguson'ı önerdi.

2017'den bu yana takımı yöneten Tony Mowbray'le karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Blackburn yeni teknik direktörünü arıyor.

Ferguson'ın favorisi olduğu pozisyon için Damien Johnson, Carlos Carvalhal, Michael Carrick ve Roy Keane'in de isimleri geçiyor.

Ferguson-Ancelotti bağlantısı

İskoç antrenör, Everton'da Carlo Ancelotti ile birlikte görev yapmıştı. Goodison Park'ta geçirdiği 18 ayın ardından Real Madrid'den gelen teklifi kabul eden İtalyan teknik adam, La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Ancelotti gittikten sonra yoluna Everton'da devam eden Ferguson halen Frank Lampard'ın yardımcılığını yapıyor.

İki kez geçici olarak Everton'ı çalıştıran Ferguson, Blackburn ile anlaşırsa kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayacak.

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Ancelotti telefon etti

Sun'ın haberine göre; Ancelotti, Blackburn yönetimiyle temasa geçerek Duncan Ferguson için olumlu referanslarını iletti.

Futbolculuk kariyerini Everton'da noktaladıktan sonra altyapıda çalışmaya başlayan Ferguson, 11 yıldır teknik ekibin bir parçası.

Ancelotti'nin daha önce Ferguson'ı Real Madrid'deki ekibine dahil etmek istediği, fakat İskoç antrenörün Everton'dan ayrılmak istemediği için bu teklifi geri çevirdiği ifade ediliyor.

Ferguson'ın İngiltere'de takım çalıştırma fırsatı için Everton'daki rolünden vazgeçip geçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.