Fransız oyuncuyla büyük oranda anlaşan Real Madrid, transferi bir türlü noktayalamıyor.

Kylian Mbappe ile anlaşmaya varmasına rağmen PSG'nin son dakika atağıyla Fransız yıldızı kadrosuna katmayı başaramayan Real Madrid, transfer döneminde bir şok daha yaşayabilir. Monaco'dan Aurelien Tchouameni'nin transferinde son aşamaya gelen İspanyol devi, PSG'nin devreye girmesi sonrasında bu transfer için zorlu bir sürecin içine girdi.

Monaco ile 100 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Real Madrid, PSG'nin fiyat yükseltmesi nedeniyle yeniden pazarlık masasına oturmak zorunda kaldı. Oyuncuyu mümkün olan en düşük bedelle transfer etmek isteyen son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, genç oyuncunun Fransız basınına yaptığı açıklama nedeniyle adeta küçük çapta bir şok yaşadı.

Liverpool masadan kalktı

Daha önce Real Madrid'e katılmak için PSG ve Liverpool'dan gelen teklifleri geri çeviren Fransız oyuncu, Telefoot'a yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin kararı henüz vermediğini söyledi. Real Madrid'in öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği Tchouameni için Jürgen Klopp ve Liverpool masadan kalkarken, PSG'nin oyuncu için ısrarı sürüyor.

Tchouameni'nin durumunun hafta içinde netleşmesi beklenirken, sportif direktörlüğe Luis Campos'u getirmesi beklenen PSG oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Monaco ve Real Madrid arasındaki bonservis pazarlığında farkı oluşturan etmen, Fransız ekibinin transfere ilişkin vergileri Real Madrid'in ödemesini istemesinden kaynaklanıyor.

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