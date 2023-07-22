Carlo Ancelotti, Bellingham'ın Real Madrid'deki pozisyonunu belirledi: Arda Güler detayı!

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in sezon öncesi antrenmanlarında Jude Bellingham'ı takıma monte edebilmek için iki diziliş belirledi.

Bellingham'ın Real Madrid'deki pozisyonu belli oldu

Ancelotti antrenmanlarda iki diziliş denedi

Peki Arda Güler detayı ne?

NE OLDU? ABD'de sezon öncesi kampına giren Real Madrid, 2023/24 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Gazeteci Mario Cortegana'nın haberine göre, Carlo Ancelotti şu ana kadar antrenmanlarda iki diziliş denedi. Birincisi, Bellingham'ın 10 numara pozisyonunda oynadığı 4-4-2 elmas dizilişi. İkincisi ise Arda Güler'in 10 numara pozisyonunda oynadığı 4-2-3-1 dizilişi.

BÜYÜK RESİM: 4-4-2 elmas dizilişinde orta sahada Bellingham'ın yanı sıra Eduardo Camavinga, Federico Valverde ve Luka Modric gibi oyuncular yer alıyor. İngiliz oyuncu, elmas dizilişte orta sahanın en ilerisinde oynarken Modric ile Valverde kenarlarda, Camavinga ise geride oynuyor.

DAHA FAZLASI: Jude Bellingham ile Arda Güler'in takıma transferiyle birlikte Carlo Ancelotti'nin elindeki orta saha seçeneği artarken tam kadroyu nasıl kuracağı sezon öncesi yapılan antrenmanlara göre şekillenecek.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Real Madrid

SIRADA NE VAR? Real Madrid yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 24 Temmuz'da AC Milan'a karşı oynayacak ve ardından Manchester United, Barcelona ile Juventus maçlarına çıkacak.