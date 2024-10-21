Carlo Ancelotti: 'Arda Güler gitsin o gelsin!' Şok talep ortaya çıktı...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yerine başka bir yıldızı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Real Madrid'de son dönemin en fazla konuşulan oyuncularından biri oldu.

Son dönemde ilk 11'de yer alamayan 19 yaşındaki futbolcunun, kulüpteki geleceği ciddi anlamda tartışma konusu.

Sakatlık probleminden kurtulan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği 'daha fazla dakika' sözünü hatırlıyor. Ancak Ancelotti şu sıralar Arda'yı görmezden geliyor.

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Nico Paz'ı geri istiyor

İspanyol basınında yer alan bir iddiaya göre Ancelotti bu tavrını bir adım daha ileriye götürerek İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya satılan Nico Paz'ın geri alma bedelinin ödenerek takıma geri getirilmesini istedi.

Arda Güler için tehlike

Nico Paz, Arda Güler'le aynı mevkide oynuyor ve takımı Como'da harika bir performans sergiliyor.

Aynı zamanda Arjantin'in son maçında da yer aldı ve Lionel Messi'ye asist yaptı. Nico Paz'ın dönüşü Arda Güler için tehlike anlamına geliyor.

Çünkü satılma sebebi Arda Güler'in varlığıydı. İspanyol basını böyle bir talebin Ancelotti'nin Arda Güler'i gözden çıkardığı şeklinde yorumlanabileceğini yazdı.