La Liga’da şampiyonluğa koşan Real Madrid’de Arda Güler’in geleceği netlik kazandı.

Hem La Liga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde yoluna doludizgin devam eden Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti dikkat çeken açıklamalara imza attı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle yeterince forma şansı bulamayan milli oyuncu Arda Güler’in durumunu da masaya yatıran dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör, Arda’nın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alacağını ifade etti.

Sociedad karşısında sahada olabilir

Arda’nın yeteneğine dikkat çeken Ancelotti, “Arda Güler gelecekte daha fazla dakika alacak çünkü o büyük bir yetenek, şimdi daha yoğun çalışıyor ve çok gelişti, burada bir geleceği olacak” şeklinde konuştu. Şu ana kadar Real Madrid formasını sadece 98 dakika giyen Arda bu sınırlı süreye ikisi direkten dönen beş şut, bir gol ve bir de penaltı kazanma sığdırmıştı.

Arda’nın yaşadığı sakatlıkların etkisini üzerinden attığını belirten Ancelotti, “O iyi, bir süredir müsaitti ama çok zorlu maçlar oynadığımız için şans bulamadı. İyi sonuçlar alan bir takımı değiştirmek biraz karmaşık bir durum. Arda şu ana kadar hak ettiği dakikaları alamadı ama tutumu, çalışma azmi ve bağlılığı son derece iyi ve her an oynayabilir” şeklinde konuştu. Ancelotti’nin bu sözleri genç yıldızın bu hafta oynanacak Real Sociedad karşılaşmasında sahada olacağı şeklinde yorumlandı.