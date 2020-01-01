ÖZEL | Carles Puyol: "Tarihin en iyisi Messi!"

Barcelona'nın efsane kaptanı Puyol, Pele'nin rekorunu kırarak tarihe geçen Lionel Messi hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

'da Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı ve kaptanı Carles Puyol, Arjantinli oyuncunun 644 gole ulaşmasını sıradışı bir başarı olarak gördüğünü söyledi.

Goal.com İspanya ekibine özel bir röportaj veren efsane isim, "Bana Michael Jordan kim diye sorarsanız size tarihin gördüğü en iyi basketbol oyuncusu olduğunu söylerim. Bana göre Messi de futbol tarihinin gördüğü en iyi oyuncu. taraftarları bu görüşüme katılmayabilir ama istatistikleri ve yaptıkları ortada. Onu izleme şansımız olduğu için çok şanslıyız" şeklinde konuştu.

Messi'nin başardıklarıyla Pele ve Diego Maradona'yı geride bıraktığını da söyleyen Puyol, "Umarım gelecekte Messi'den daha iyi bir oyuncu çıkar. Ancak bunu düşük ihtimal olarak görüyorum. Uzun yıllar boyunca Messi'nin seviyesinde oynamak kolay değil" ifadelerini kullandı.

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Daha fazla takım

Birlikte oynadıkları dönemden keyif aldıklarını vurgulayan İspanyol efsane, "Tuttuğum takımın forması altında onunla oynama şansı bulduğum için gurur duyuyorum. Kariyerimin ilk beş yılında hiçbir şey kazanamadım. Ancak daha sonra harika bir jenerasyon yakaladık ve bir yılda altı kupa kazanmayı başardık. Bence Messi'nin önderlik ettiği bir Barcelona her kupayı kazanabilir" dedi.

Eski takım arkadaşının milli takımda da başarılı olmak için çabaladığını belirten Puyol, "Ben Arjantinli değilim ama onun milli formayla başarılı olmasını isterim. Bunu hak ediyor ve başarmak için çok çalışıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Barça'nın Arjantinli yıldızı , dün gece attığı golle 644 gole ulaşarak Brezilyalı efsane Pele'ye ait olan bir kulüple en çok gol atma rekorunu kırmayı başardı.