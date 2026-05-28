Carl Hoefkens, NAC Breda'daki geleceği konusunda kararını verdi

NAC Breda'nın internet sitesinde Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Carl Hoefkens takımın baş antrenörlüğü görevine devam edecek. Belçikalı teknik direktör, NAC'yi Vriendenloterij Eredivisie'ye geri döndürmek için elinden geleni yapacak. "Hoefkens, geçtiğimiz haftalarda yönetimle yoğun ve dürüst değerlendirmeler yaptı ve 2025/2026 sezonunun olumlu ve olumsuz yönleri masaya yatırıldı."

Hoefkens, kulübün web sitesinde hemen bir açıklama yaptı. "Geçtiğimiz sezon hedefimiz olan ligde kalmayı başaramamış olmamız beni hala çok üzüyor. Bu durum beni kesinlikle rahatsız ediyor ve son iki haftadır sık sık uykularımdan uyandırdı."

Teknik direktör, NAC'yi kalbine kazımış ve Breda'da kendini evinde hissediyor. "İki yıl önce, NAC'deki maceraya inançla atıldım ve hâlâ bu maceranın tam ortasında olduğumu hissediyorum. NAC, hırsla dolu bir kulüp ve bence her geçen gün daha da ileriye doğru adımlar atıyor."

Kendini eleştiren Hoefkens, NAC'nin küme düşmesinden tüm sorumluluğu üstleniyor. ''Ama ben bir savaşçıyım, intikam peşinde olan ve bu kulübü tekrar zirveye çıkarmak için her şeyi yapmaya hazır biri.''

"Yönetimle yaptığım kapsamlı görüşmelerde de NAC'den büyük bir güven hissediyorum. Ve bu his tamamen karşılıklı. NAC'deki işim henüz bitmedi. NAC'ye dahil olan herkesle birlikte geri dönmek ve yükselme mücadelesi vermek istiyorum."

NAC geçen sezonu on yedinci sırada tamamladı ve yaz tatilinden sonra Keuken Kampioen Divisie'de oynayacak. Bu, kısa süre önce OH Leuven ile anılan ancak Breda'da kalmaya karar veren Hoefkens ile gerçekleşecek.