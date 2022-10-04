İngiliz futbolcu, Galler'in yolunu tuttuğunda başına geleceklerden habersizdi...

Çoğu kişi bir futbolcunun hayatının güllük gülistanlık olduğunu düşünüyor. Bunu bir de Cardiff City'nin eski defans oyuncusu Spencer Prior'a anlatmayı deneyin...

2001 yazında Galler'e geldiğinde Prior, bir koyunla "fiziksel bir bağlantıya" sahip olması ve ayrıca koyunun t*şaklarını yemesi gerektiğini şart koşan bir sözleşme imzaladı.

Bu şartlar, Cardiff'in kulüp web sitesinde duyurulduğunda birçok insan, buna inanmakta zorlandı.

Ne söylendi?

Cardiff sözcüsü Julian Jenkins o dönemde yaptığı açıklamada gazetecilere, "Evet, kesinlikle doğru" dedi.

"Spencer'ın sözleşmesi, bir koyunla fiziksel bir bağlantı kurma zorunluluğu içeriyor.

"Karısına oldukça bağlı olduğu için buna gerçekten sadık kalır mı bilmiyorum, ama bekleyip görmemiz gerekecek."

Sonunda koyun t*şaklarını midesine indirdi ve yüzünü buruşturdu, ancak ona tavuk yediğini daha sonra söylediler.

Muhtemelen kafanızda dolaşan bir takım sorular vardır. Peki, bu çılgın numaranın arkasında hangi deli adam vardı?

Tabii ki benzer maskaralık yapmaya alışık olan eksantrik bir futbol insanı Sam Hammam...

Bunu neden yaptılar?

"Basit" diye açıkladı Hamam. "Spencer Galli olmadığı için Galler halkına burayı anladığını kanıtlaması gerekiyordu.

"İşte, o zaman gerçek bir lider olabilirdi.

"Gallerin koyunları sevdiğini herkes bilir. Eğer o koyunları sevmeyecekse, burada kimse ona güvenmeyecekti."

Prior, anlaşmayı kabul etmesine rağmen üç yılın sonunda taraftarların güvenini kazanamadan kulüpten ayrıldı.

İngiliz oyuncu, Southend United'a giderken taraftarlarca yuhalandı ve sonraki sezon onlara karşı oynamak için döndüğünde taraftarların kendisine yaptığı muameleyi eleştirdi.

Buna cevaben ValleyRams takımından Gwyn Davies, WalesOnline'a şunları söyledi: "En büyük sebep, birçok taraftarın onun çok fazla hata yaptığına inanması ve oyun stilini beğenmemesiydi, bazen çok sakar olabiliyordu.

"İngiliz oyuncuların Cardiff'te diğerlerinden daha zorlandığı fikri ise tamamen saçma."