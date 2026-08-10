Barcelona'nın İsveçli kanat oyuncusu Roony Bardghji, sakatlığının tam olarak niteliğini belirlemek için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor. Uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediliyor.

Bardghji, bugün pazartesi günü Barcelona antrenmanında sakatlandı, ilk göstergeler ise hiç iç açıcı değil.

"Mundo Deportivo" gazetesi, 20 yaşındaki Bardghji'nin dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığını ve görünüşe göre ön çapraz bağ yırtığı geçirdiğini aktardı.

Şu an için Katalan kulübü, gizlilik ilkesine dayanarak Roony'nin başına gelenlerin ayrıntılarını açıklamıyor, ancak bedensel bir aksilik yaşadığı ve ek tetkiklerin sonuçlarını beklediği kesin.

Gazete, genç İsveçli kanat oyuncusunun daha önce, Barcelona'ya katılmadan önceki kulübü Kopenhag'da oynadığı dönemde, aynı sağ dizinde bir ön çapraz bağ yırtığı yaşadığını da ekledi.

Gazete, sakatlığın doğrulanması halinde bunun sezonunun sona ermesi anlamına geleceğini ve transfer piyasasında kendisine yeni bir kulüp bulma önünde engel oluşturacağını belirtti.

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan üçlü hazırlık turnuvasına katılmak için Udine'ye gitmeyen Roony, ya kiralık olarak ya da geri satın alma opsiyonlu bir transferle olası bir ayrılığı bekliyordu.