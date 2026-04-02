Capello: İtalya'nın savunmacıları savunma değil, hücumda iyiler!

Uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında acı bir mağlubiyet yaşadıktan ve bu yenilgiyle Azzurri'nin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamaması üzerine, milli takımın savunma oyuncularının performansını eleştirdi.

Capello, İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği röportajda, "Savunma konusunda, şu anki tarihi dönemde, yüksek seviyede savunma oyuncularımız yok" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Savunmamız, pas ve top oyununda mükemmel olan savunmacılardan oluşuyor, ancak pozisyon alma ve saf savunma konusunda daha az yetkinler... Öncelikle daha gerçekçi ve savunma yeteneği olan savunmacılara ihtiyacımız var, sadece şık ve estetik savunmacılara değil."

Eski Real Madrid teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "İleriye çıkma ve hücum oyununda iyiler, ancak sadece geleneksel savunma görevlerine odaklanmaları gerektiğinde daha büyük zorluklar yaşıyorlar."

Capello, Inter Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'yi doğrudan eleştirerek, Bosna maçında kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonda "ciddi bir hata" yaptığını söyledi.

Ayrıca Arsenal'in yıldızı Riccardo Calafiori'yi, savunma sağlamlığından ödün vererek hücum oyununa yönelen savunmacılardan biri olarak değerlendirdi.