Berkane Nadi Nehdati, önümüzdeki dönemde takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için "Bubista" lakabıyla tanınan Portekizli teknik direktör Pedro Leitao Brito ile nihai bir anlaşmaya vardı. Bu adım, son yıllarda Afrika futbolunda öne çıkan en dikkat çekici teknik direktörlerden birini kadrosuna katmayı başaran kulübün, yerel ve kıtasal şampiyonluklar için rekabete devam etme hırsını yansıtıyor.

Bubista, "Mavi Köpekbalıkları" lakaplı Cape Verde Millî Takımı'nın teknik ekibinin başında geçirdiği altı yılın ardından bu takımla olan serüvenini sonlandırma kararı aldı. Bu süre zarfında elde ettiği tarihî başarılar, onu kara kıtanın en dikkat çekici teknik direktörlerinden biri hâline getirmişti.

Portekizli teknik direktör, Cape Verde Millî Takımı'nı tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine taşıdı; ayrıca dünya turnuvasında son 32 turuna ulaşmayı başardı. Bunun yanı sıra takımı 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale kadar taşıyarak, millî takımın hem kıtasal hem de uluslararası düzeyde yaşadığı en iyi dönemlerden birine imza attı.

Faslı "Sport7" sitesi, Bubista'nın Berkane Nadi Nehdati ile iki sezonluk bir sözleşme imzalayacağını aktardı. Habere göre, Portekizli teknik direktör Cape Verde Millî Takımı ile çalışmasını sürdürmek istiyordu; ancak Berkane kulübünün yönetimi yeni görevine tam olarak konsantre olmasını şart koştu ve kulüp ile millî takım antrenörlüğünü bir arada yürütme fikrini reddetti.

Kaynak, bu şartın Bubista'yı Cape Verde Millî Takımı ile serüvenini sonlandırmaya ittiğini, böylece uzun yıllar bağlı kaldığı millî takım çerçevesinin dışında bir kulüple ilk teknik direktörlük deneyimine başlayacağını ekledi.

Başarıların oluşturduğu kıtasal bir itibar

Berkane Nadi Nehdati'nin Portekizli teknik direktörü tercih etmesi, Cape Verde Millî Takımı ile elde ettiği göz kamaştırıcı başarıların ardından geldi. Taktik disipline, sağlam savunma organizasyonuna ve fırsatları değerlendirmedeki yüksek verimliliğe dayanan tarzı sayesinde kendisini Afrika kıtasının en dikkat çekici teknik direktörlerinden biri olarak kabul ettirdi.

Ayrıca kıtanın büyükleriyle rekabet edebilecek bir millî takım kurmayı başardı; bu da ona ayrıcalıklı bir itibar kazandırdı ve Berkane Nadi Nehdati onunla anlaşmayı bağlamayı başarmadan önce birçok kulübün ilgi odağı hâline getirdi.

Bubista, önceki kariyerinden tamamen farklı bir deneyim yaşayacak. Zira millî takım çalıştırmaktan kulüplerle günlük çalışmaya geçecek. Bu da grubu sürekli olarak yönetmek, art arda gelen maçların baskısıyla başa çıkmak ve sezon boyunca birden fazla yerel ve kıtasal şampiyonlukta rekabet etmek gibi yeni zorlukları beraberinde getiriyor.

Portekizli teknik direktörün, Berkane Nadi Nehdati'nin son yıllarda ünlendiği rekabetçi kimliği korurken, aynı zamanda "Doğunun Şövalyeleri"ni ayırt eden istikrar unsurlarını bozmadan takımın oyun tarzını kendi teknik felsefesine uyumlu şekilde geliştirmesi bekleniyor.

Bubista, yeni görevinde başarıya ulaşmasına yardımcı olabilecek birçok özelliğe sahip. Bunların başında Afrika futbolundaki uzun tecrübesi, güçlü savunma sistemleri kurma becerisi ve oyuncularla ilişkilerindeki sakin kişiliği geliyor. Berkane Nadi Nehdati, bu etkenlerin önümüzdeki dönemde takımın sonuçlarına olumlu yansımasını umuyor.