'Cant del Barca'nın hikayesi - Camp Nou'da dinlenen resmi Barcelona marşının sözleri, videosu ve anlamı

Barselona'nın resmi marşı olan"Cant del Barca"(İspanyolca'da "Himno del FC Barcelona", Katalanca'da "Himne del FC Barcelona"), kulübün 75. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 1974 yılında yazılmıştır.

Sözleri Jaume Picas ve Josep M. Espinàs tarafından yazılmış, müziği ise Manuel Valls Gorina tarafından bestelenmiştir.

İlk kez 27 Kasım 1974'te, yıldönümü kutlamaları sırasında Doğu Almanya milli takımıyla oynanan maçta, Oriol Martorell'in yönettiği 3.500 kişilik bir koro tarafından "dev karaoke" olarak seslendirilmiştir. Daha sonra, 2003 yılında Joan Laporta başkan olduğunda, sözlerin stadyum ekranlarında gösterilmesini savunmuştur.

Marş, "Nereden gelirse gelsin, güneyden ya da kuzeyden... Bir bayrak bizi bir araya getirir" gibi sözlerle kulübün kapsayıcı doğasını güzel bir şekilde yansıtıyor.

Barcelona marşı "Cant del Barca" sözleri

Tot el camp

És un clam

Som la gent blaugrana

Tant se val d’on venim

Güneyden ya da kuzeyden

Şimdi anlaşıyoruz

Anlaştık

Bir bayrak bizi birleştiriyor

Rüzgarda Blaugrana

Cesur bir haykırış

Bir adımız var, herkes biliyor

BARSA BARSA BAAAAARSA!

Oyuncular

Taraftarlar

Birlikte duruyoruz

Yıllarca süren çabalar

O kadar çok gol attık ki

Ve kanıtlandı, kanıtlandı

Hiç kimse bizi

Blaugrana rüzgarda

Cesur bir haykırış

Bir ismimiz var, herkes biliyor

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!

Barselona taraftarlarının 'Cant del Barca' şarkısını söylediği video

'Cant del Barca' şarkısının sözlerinin İngilizce çevirisi

Tüm saha

Tüm stadyum

És un clam

yüksek sesle tezahürat

Biz Blaugrana taraftarlarıyız

Biz mavi ve bordo taraftarlarız

Tant se val d'on venim

Nereden gelirsek gelelim

Si del sud o del nord

Güneyden ya da kuzeyden

Ara estem d'acord estem d'acord

Şimdi hepimiz hemfikiriz - hepimiz hemfikiriz

Bir bayrak bizi birleştirir

Bir bayrak bizi kardeşler olarak birleştiriyor

Blaugrana rüzgarda

Rüzgarda mavi-kırmızı

Cesur bir haykırış

Cesur bir haykırış

Tenim un nom que el sap tothom

Herkesin bildiği bir ismimiz var

Barça, Barça, Baaarça!

Jugadors

Oyuncular

Taraftarlar

Taraftarlar

Birlikte güçlüyüz

Birlikte güçlüyüz

Sonsuz bir sevgiyle dolu yıllar

Destekle dolu uzun yıllar

Són molts gols que hem cridat

Birçok gol attık

Kanıtlandı, kanıtlandı

Ve biz gösterdik - biz gösterdik

Que mai ningú no ens podrà tòrcer

Kimse bizi ayıramaz

Blaugrana rüzgarda

Rüzgarda mavi bordo

Cesur bir haykırış

Cesur bir haykırış

Tenim un nom que el sap tothom

Herkesin bildiği bir ismimiz var

Barça, Barça, Baaarça!

