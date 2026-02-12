'Cant del Barca'nın hikayesi - Camp Nou'da dinlenen resmi Barcelona marşının sözleri, videosu ve anlamı

Barselona'nın resmi marşı olan"Cant del Barca"(İspanyolca'da "Himno del FC Barcelona", Katalanca'da "Himne del FC Barcelona"), kulübün 75. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 1974 yılında yazılmıştır.
Sözleri Jaume Picas ve Josep M. Espinàs tarafından yazılmış, müziği ise Manuel Valls Gorina tarafından bestelenmiştir.
İlk kez 27 Kasım 1974'te, yıldönümü kutlamaları sırasında Doğu Almanya milli takımıyla oynanan maçta, Oriol Martorell'in yönettiği 3.500 kişilik bir koro tarafından "dev karaoke" olarak seslendirilmiştir. Daha sonra, 2003 yılında Joan Laporta başkan olduğunda, sözlerin stadyum ekranlarında gösterilmesini savunmuştur.
Marş, "Nereden gelirse gelsin, güneyden ya da kuzeyden... Bir bayrak bizi bir araya getirir" gibi sözlerle kulübün kapsayıcı doğasını güzel bir şekilde yansıtıyor.
Barcelona marşı "Cant del Barca" sözleri
Tot el camp
És un clam
Som la gent blaugrana
Tant se val d’on venim
Güneyden ya da kuzeyden
Şimdi anlaşıyoruz
Anlaştık
Bir bayrak bizi birleştiriyor
Rüzgarda Blaugrana
Cesur bir haykırış
Bir adımız var, herkes biliyor
BARSA BARSA BAAAAARSA!
Oyuncular
Taraftarlar
Birlikte duruyoruz
Yıllarca süren çabalar
O kadar çok gol attık ki
Ve kanıtlandı, kanıtlandı
Hiç kimse bizi
Blaugrana rüzgarda
Cesur bir haykırış
Bir ismimiz var, herkes biliyor
BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!
Barselona taraftarlarının 'Cant del Barca' şarkısını söylediği video
'Cant del Barca' şarkısının sözlerinin İngilizce çevirisi
Tüm saha
Tüm stadyum
És un clam
yüksek sesle tezahürat
Biz Blaugrana taraftarlarıyız
Biz mavi ve bordo taraftarlarız
Tant se val d'on venim
Nereden gelirsek gelelim
Si del sud o del nord
Güneyden ya da kuzeyden
Ara estem d'acord estem d'acord
Şimdi hepimiz hemfikiriz - hepimiz hemfikiriz
Bir bayrak bizi birleştirir
Bir bayrak bizi kardeşler olarak birleştiriyor
Blaugrana rüzgarda
Rüzgarda mavi-kırmızı
Cesur bir haykırış
Cesur bir haykırış
Tenim un nom que el sap tothom
Herkesin bildiği bir ismimiz var
Barça, Barça, Baaarça!
Jugadors
Oyuncular
Taraftarlar
Taraftarlar
Birlikte güçlüyüz
Birlikte güçlüyüz
Sonsuz bir sevgiyle dolu yıllar
Destekle dolu uzun yıllar
Són molts gols que hem cridat
Birçok gol attık
Kanıtlandı, kanıtlandı
Ve biz gösterdik - biz gösterdik
Que mai ningú no ens podrà tòrcer
Kimse bizi ayıramaz
Blaugrana rüzgarda
Rüzgarda mavi bordo
Cesur bir haykırış
Cesur bir haykırış
Tenim un nom que el sap tothom
Herkesin bildiği bir ismimiz var
Barça, Barça, Baaarça!
