CANLI İZLE | Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de zorlu randevu... 45 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 21. haftada 34 puanla 5. sırada yer alan Göztepe'yi ağırlayacak.

Süper Lig'de 3 maçtır kazanan Sarı-Lacivertli ekip, Göztepe'yi de yenerek serisini sürdürmeyi hedefliyor. İzmir ekibi ise bu sezonki başarılı gidişatını sürdürüp Avrupa potası içerisinde yer almak istiyor. Detaylara göz atalım...

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle tribünde yer alacağı maçı kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.

Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Levent, Tadic, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Dzeko, En Nesyri

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Göztepe: Lis, Koray, Bokele, Heliton, Silva, Dennis, Miroshi, Nielsen, Tijanic, Juan, Romulo

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Göztepe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde...

VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakemi Macar hakem Istvan Vad oldu.