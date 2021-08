Şampiyonlar Ligi CANLI kura çekimi: Beşiktaş, Barcelona, Real Madrid & daha fazlası rakipleri öğren

Yılın en iyi erkek kalecisi: Edouard Mendy (Chelsea)

Yılın en iyi kadın kalecisi: Sandra Panos (Barcelona)

🥇 Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/1KE2RgTE8a