Şampiyonlar Ligi CANLI kura çekimi: Beşiktaş, Barcelona, Real Madrid & daha fazlası rakipleri öğren

En iyi orta sahalar 👇
Yılın erkek orta sahası: N'Golo Kante (Chelsea)
Yılın kadın orta sahası: Alexia Putellas (Barcelona)
En iyi savunmacılar 👇
Yılın erkek savunmacısı: Ruben Dias (Man City)
Yılın kadın savunmacısı: Irene Paredes (PSG / Barcelona)
Ruben Dias: Champions League Defender of the Season! 🇵🇹🏆 pic.twitter.com/amntMzp8y0— Goal (@goal) August 26, 2021
İkinci kuralar çekildi 🙌
A Grubu: PSG
B Grubu: Liverpool
C Grubu: Borrussia Dortmund
D Grubu: Real Madrid
E Grubu: Barcelona
F Grubu: Manchester United
G Grubu: Sevilla
H Grubu: Juventus
İlk kuralar çekildi 🙌
Grup A: Man City
Grup B: Atletico Madrid
Grup C: Sporting
Grup D: Inter
Grup E: Bayern Munich
Grup F: Villarreal
Grup G: Lille
Grup H: Chelsea
En iyi kaleci ödülleri 👇
Yılın en iyi erkek kalecisi: Edouard Mendy (Chelsea)
Yılın en iyi kadın kalecisi: Sandra Panos (Barcelona)
🥇 Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/1KE2RgTE8a— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
UEFA Başkanlık ödülü Danimarka'ya verildi ❤
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Danimarka kaptanı Simon Kjaer ve Danimarka Milli Takımı'nın sağlık görevlilerini, Christian Eriksen'e yaptıkları kritik müdahale nedeniyle ödüllendirdi.
Ceferin, "Bize insan hayatının her şeyden daha önemli olduğunu gösterdiler" dedi.
"Bu ödülü fazlasıyla hak ediyorlar."
Simon Kjaer, "Bu ödül için tüm Danimarka takımı adına teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül için çok teşekkür ederim. " dedi.
Bu şarkı! 🎶 😍
Şampiyonlar Ligi kura çekimi törenine Laura ve Pedro ile başlamaya hazırız. 🙌
🎶 🥰 New season, new hopes & dreams.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
It all starts here! #UCLdraw | #UCL
Futbolun kraliyet üyeleri geldi 🙌
👋 @LuisFigo 🙌#UCLdraw pic.twitter.com/hJzL8yjG8u— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
Kura çekimi ne zaman? ⏰
Saatlerinizi kurun!
26 Ağustos Perşembe günü düzenlenen kura çekimi saat 19.00'da başlayacak!
Bugün Şampiyonlar Ligi günü! ⚽️
2021-22 Şampiyonlar Ligi eleme aşaması tamamlandı ve gruplarda hangi 32 takımın yer alacağını biliyoruz. 🎉
Ancak kim kimle yüzleşecek? 🤔
İstanbul'da yapılacak kura çekiminin tüm detayları için Goal'ü takipte kalın!
𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 𝒅𝒓𝒂𝒘 𝒅𝒂𝒚 🙌 pic.twitter.com/Ax7SUkyEjs— Goal (@goal) August 26, 2021