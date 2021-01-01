Şampiyonlar Ligi CANLI kura çekimi: Beşiktaş, Barcelona, Real Madrid & daha fazlası rakipleri öğren

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Danimarka kaptanı Simon Kjaer ve Danimarka Milli Takımı'nın sağlık görevlilerini, Christian Eriksen'e yaptıkları kritik müdahale nedeniyle ödüllendirdi.

Ceferin, "Bize insan hayatının her şeyden daha önemli olduğunu gösterdiler" dedi.

"Bu ödülü fazlasıyla hak ediyorlar."

Simon Kjaer, "Bu ödül için tüm Danimarka takımı adına teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül için çok teşekkür ederim. " dedi.