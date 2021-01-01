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Şampiyonlar Ligi CANLI kura çekimi: Beşiktaş, Barcelona, Real Madrid & daha fazlası rakipleri öğren

Avrupa'nın en büyüklerinin Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakiplerini öğreneceği kura çekiminden tüm detaylar...

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Champions League draw 2
Getty/Goal composite

En iyi orta sahalar 👇

2021-08-26T16:58:03Z

Yılın erkek orta sahası: N'Golo Kante (Chelsea)

Yılın kadın orta sahası: Alexia Putellas (Barcelona)

En iyi savunmacılar 👇

2021-08-26T16:55:49Z

Yılın erkek savunmacısı: Ruben Dias (Man City)

Yılın kadın savunmacısı: Irene Paredes (PSG / Barcelona)

İkinci kuralar çekildi 🙌

2021-08-26T16:52:45Z

A Grubu: PSG
B Grubu: Liverpool
C Grubu: Borrussia Dortmund
D Grubu: Real Madrid
E Grubu: Barcelona
F Grubu: Manchester United
G  Grubu: Sevilla
H Grubu: Juventus

İlk kuralar çekildi 🙌

2021-08-26T16:46:13Z

Grup A: Man City

Grup B: Atletico Madrid

Grup C: Sporting

Grup D: Inter

Grup E: Bayern Munich

Grup F: Villarreal

Grup G: Lille

Grup H: Chelsea

En iyi kaleci ödülleri 👇

2021-08-26T16:35:55Z

Yılın en iyi erkek kalecisi: Edouard Mendy (Chelsea)

Yılın en iyi kadın kalecisi: Sandra Panos (Barcelona)

UEFA Başkanlık ödülü Danimarka'ya verildi ❤

2021-08-26T15:34:38Z

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Danimarka kaptanı Simon Kjaer ve Danimarka Milli Takımı'nın sağlık görevlilerini, Christian Eriksen'e yaptıkları kritik müdahale nedeniyle ödüllendirdi.

Ceferin, "Bize insan hayatının her şeyden daha önemli olduğunu gösterdiler" dedi.

"Bu ödülü fazlasıyla hak ediyorlar."

Simon Kjaer, "Bu ödül için tüm Danimarka takımı adına teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül için çok teşekkür ederim. " dedi.

Bu şarkı! 🎶 😍

2021-08-26T15:29:40Z

Şampiyonlar Ligi kura çekimi törenine Laura ve Pedro ile başlamaya hazırız. 🙌

 

Kura çekimi ne zaman? ⏰

2021-08-26T13:26:03Z

Saatlerinizi kurun!

26 Ağustos Perşembe günü düzenlenen kura çekimi saat 19.00'da başlayacak!

Bugün Şampiyonlar Ligi günü! ⚽️

2021-08-26T13:25:18Z

2021-22 Şampiyonlar Ligi eleme aşaması tamamlandı ve gruplarda hangi 32 takımın yer alacağını biliyoruz. 🎉

Ancak kim kimle yüzleşecek? 🤔

İstanbul'da yapılacak kura çekiminin tüm detayları için Goal'ü takipte kalın!