CANLI | Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması

🗣️ Uğurcan Çakır: "Abi çok mutluyuz ya... Böyle bir şey var mı? Kimse böyle bir şekilde kutlayamaz."

🗣️ Dorukhan Toköz: "Her şey çok yolunda. Daha horonu çok öğrenemedim ama Uğurcan Çakır'a baka baka öğrenmeye çalışıyorum."