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CANLI | Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması

Bordo mavili ekip şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanıyor.

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trabzonspor trabzonland yenikapi 2022
AA

İsmail Köybaşı, Karadeniz'deki atmosferi anlatacak kelime bulamıyor

2022-05-14T15:36:14.633Z

Karadeniz'de Fırtına 😎

2022-05-14T14:59:20.346Z

Uğurcan Çakır çok mutlu 🥰

2022-05-14T14:28:21.795Z

🗣️ Uğurcan Çakır: "Abi çok mutluyuz ya... Böyle bir şey var mı? Kimse böyle bir şekilde kutlayamaz."

🗣️ Dorukhan Toköz: "Her şey çok yolunda. Daha horonu çok öğrenemedim ama Uğurcan Çakır'a baka baka öğrenmeye çalışıyorum."

Kupa Pazar günü İstanbul'da

2022-05-14T13:59:10.958Z

Şampiyonluğu İstanbul'daki taraftarlarıyla da kutlamak isteyen bordo mavili yönetim, Süper Lig'deki Altay maçını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için başvuru yapmıştı.

15 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın sonunda, futbolcular şampiyonluk kupası ile tribünleri selamlayacak.

Şampiyonluğa özel NFT

2022-05-14T13:57:33.575Z

Trabzonspor kulübü şampiyonluğun anısına sınırlı sayıda NFT'den oluşan bir koleksiyon üretti. 1967 adet ile sınırlı olan NFT koleksiyonu 61 dolardan satışa sunulacak.

Taraftar eğlenceye doyacak

2022-05-14T13:55:14.132Z

Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamasında Demet Akalın'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda şarkıcı sahne alacak.

'Şampiyonların Filosu' yola çıktı

2022-05-14T13:50:58.802Z

Trabzonspor'un kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı’na gelmeye başladı. Liman, bordo-mavili bayraklarla süslendi.

'Şampiyonların Filosu' adı verilen konvoy 16.45’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden yola çıktı. Ayasofya-Faroz-Trabzon Liman güzergahını takip edecek olan topluluk şampiyonluğu kıyıda ve denizde kutlayacak.

Trabzonspor şampiyonluk kutlaması
AA