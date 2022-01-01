CANLI | Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması

Trabzonspor kadrosu stadyuma gidiyor 🚌
🏆⛴️ Şampiyonluk Filosu, karaya ulaştı! #beINSPORTS pic.twitter.com/QLM7GqJNj3— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
İsmail Köybaşı, Karadeniz'deki atmosferi anlatacak kelime bulamıyor
🗣️ İsmail Köybaşı: Atmosferi anlatacak kelime bulamıyorum. Real Madrid şampiyon olsa bunu yaşayamaz. pic.twitter.com/rL8rFMnUjL— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 14, 2022
Karadeniz yanmaya devam ediyor 🔥
Şampiyonların Filosu 🚢
🌊 Karadeniz'de her yer bordo-mavi! #beINSPORTS pic.twitter.com/bYiCF4AEhd— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
Karadeniz'de Fırtına 😎
Şampiyonluğa demir attık, biz daha yeni başladık! 😉⚓️ pic.twitter.com/HL7zuCBas3— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 14, 2022
Trabzonlu oyunculardan kolbastı!
🕺 Teknede kolbastı zamanı! #beINSPORTS pic.twitter.com/GMNh1QsqWa— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
Uğurcan Çakır çok mutlu 🥰
🗣️ Uğurcan Çakır: "Abi çok mutluyuz ya... Böyle bir şey var mı? Kimse böyle bir şekilde kutlayamaz."
🗣️ Dorukhan Toköz: "Her şey çok yolunda. Daha horonu çok öğrenemedim ama Uğurcan Çakır'a baka baka öğrenmeye çalışıyorum."
Kupa Pazar günü İstanbul'da
Şampiyonluğu İstanbul'daki taraftarlarıyla da kutlamak isteyen bordo mavili yönetim, Süper Lig'deki Altay maçını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için başvuru yapmıştı.
15 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın sonunda, futbolcular şampiyonluk kupası ile tribünleri selamlayacak.
Şampiyonluğa özel NFT
Trabzonspor kulübü şampiyonluğun anısına sınırlı sayıda NFT'den oluşan bir koleksiyon üretti. 1967 adet ile sınırlı olan NFT koleksiyonu 61 dolardan satışa sunulacak.
Taraftar eğlenceye doyacak
Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamasında Demet Akalın'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda şarkıcı sahne alacak.
Şampiyonluğumuzu güle oynaya kutluyoruz!— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 13, 2022
🔗 https://t.co/418oftI8Ls pic.twitter.com/tTG5zMEHlq
'Şampiyonların Filosu' yola çıktı
Trabzonspor'un kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı’na gelmeye başladı. Liman, bordo-mavili bayraklarla süslendi.
'Şampiyonların Filosu' adı verilen konvoy 16.45’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden yola çıktı. Ayasofya-Faroz-Trabzon Liman güzergahını takip edecek olan topluluk şampiyonluğu kıyıda ve denizde kutlayacak.